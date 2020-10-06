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Театр Кариева представит вторую премьеру сезона «Долгое-долгое детство»

Театр Кариева представит вторую премьеру сезона «Долгое-долгое детство»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 06.10.2020 0 4

11 и 12 октября Казанский Татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева представит вторую премьеру 33-го сезона — спектакль «Долгое-долгое детство» («Озын-озак балачак»). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Постановка является современной интерпретацией автобиографической повести классика башкирской литературы Мустая Карима. Поставил спектакль специально приглашенный режиссер Ильсур Казакбаев из Уфы.

Художником-постановщиком выступил Альберт Нестеров, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», кавалер ордена Салавата Юлаева, главный художник Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

Ильсур Казакбаев рассказал, что в основу спектакля легло предисловие к повести Мустая Карима о чудаковатых людях, которые не изжили в себе веру в чудеса.

«Оно и стало концепцией спектакля в жанре „сцен из повести“: при помощи современного театрального языка мы рассказываем об этих людях, а не играем их», — поделился режиссер-постановщик.

Хореографом-постановщиком стала Ольга Даукаева, руководитель мастерской «МеЖдуТанцем» (Уфа), композитором — Магуля Мезинова, член Союза композиторов Башкортостана.

Начало премьеры запланировано на шесть часов вечера.

tatar-inform.ru

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