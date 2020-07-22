Театр Кариева запускает лабораторию, посвященную татарским сказкам

С 1 по 8 августа в театре Кариева состоится II режиссерская лаборатория Tamga, посвященная татарским народным и авторским сказкам. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Для участия в лаборатории приглашены известные театральные режиссеры – Павел Зобнин из Томска, Марфа Горвиц из Москвы и Регина Саттарова из Казани. Также один эскиз подготовит режиссер театра Кариева Эльдар Гатауллин по пьесе-победителю Всероссийского конкурса драматургии ASYL.

Кроме того, коллектив театра приглашает зрителей присоединиться к просмотру онлайн-проектов.

«Все это время, невзирая на вынужденную отмену спектаклей, мы не переставали работать, организовав просмотр записей лучших спектаклей сезона на сайте театра и запустив онлайн-рубрики», – отмечают кариевцы.

Один из проектов называется «Күзгә-күз» – это увлекательный интерактивный блиц-опрос с участием артистов театра. Посмотреть трансляцию можно каждый вторник в социальных сетях и на YouTube-канале.

В рубрике «Онлайн-пәнҗешәмбе» зрители могут присоединиться к прямой серии концертов-бесед с участием артистов театра. В программе запланировано исполнение песен, ответы на вопросы ведущего и зрителей. Трансляция проходит каждый четверг в 16 часов в Instagram’e.

Артисты театра также продолжают рассказывать о популярных в их детстве играх #онытылмагануеннар. Трансляции проводятся каждую пятницу в социальных сетях и на YouTube-канале.

tatar-inform.ru