Театр оперы и балета им. М. Джалиля вошел в топ-10 популярных у туристов в России

Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля вошел в топ-10 самых популярных у туристов российских театров. Рейтинг составили специалисты сервиса Tvil.ru, опрос пользователей социальных сетей приурочен к Году театра в России.

Казанский театр разделил 5 — 7-е места с Екатеринбургским театром оперы и балета и Финским театром в Петрозаводске: каждое из культурных учреждений набрало по 6,38% голосов респондентов.

Самым популярным стал Мариинский театр в Санкт-Петербурге, свои голоса за него отдали 31,91%. Второе место у Большого театра в Москве (14,89%), третье и четвертое поделили Зимний театр в Сочи и театр им. Чехова в Ялте. tatar-inform.ru