Театра Камала открыл свободный доступ к золотой коллекции спектаклей

С сегодняшнего дня самые знаковые татарские спектакли доступны на официальном ютуб-канале театра. Абсолютно бесплатный доступ открыт к видеозаписям легендарных архивных спектаклей.

ӘЛДЕРМЕШТӘН ӘЛМӘНДӘР / СТАРИК ИЗ ДЕРЕВНИ АЛЬДЕРМЕШ 1976 год

АХЫРЗАМАН / ПЛАХА 1987 год

КАРА ЧИКМӘН / ЧЕРНАЯ БУРКА 2002 год

ҮЛЕП ЯРАТТЫ / ЛЮБОВЬ БЕССМЕРТНАЯ 2011 год

ЙӨЗЕК КАШЫ / ПЕРСТЕНЬ 2011 год

МУЛЛА 2012 год

ГАЛИЯБАНУ 2015 год



1 апреля будет дан старт продажам онлайн-трансляций спектаклей, которые шли в текущем репертуаре 114-го сезона. Голосование за постановки проходит на официальном сайте театра kamalteatr.ru.

«Сложившуюся ситуацию необходимо рассматривать как возможность развивать новые направления в искусстве. Для театра Камала онлайн-трансляции это хорошо знакомая технология – с 2018 года мы их провели уже несколько десятков, — рассказывает директор театра Камала Ильфир Якупов. – И мы не останавливаемся только на онлайн-показах. С завтрашнего дня стартует новый проект, призванный не обрывать связь театра со зрителем. Наши артисты практически ежедневно будут выходить в прямой эфир в Инстаграме и общаться со своими поклонниками».

Для справки:

Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала развивает направление онлайн-трансляций своих спектаклей и юбилейных вечеров с 2018 года. В течение двух лет совместно с ИА «Татар-информ» было проведено 20 трансляций на видеохостинге YouTube, которые посмотрели свыше 40 тысяч зрителей по всему миру. 4 октября 2019 года театр организовал онлайн-трансляцию открытия 114-го сезона в ютубе и вконтакте, которую посмотрели порядка 30 тысяч зрителей. В ходе прямого эфира были проведены включения с татарскими диаспорами во Франции, Германии, Турции и др. стран. Благодаря субсидиям Президента Татарстана Рустама Минниханова, в 2019 году театр закупил необходимое оборудование для самостоятельной организации онлайн-трансляций. В феврале 2020 года театр провел прямые включения спектаклей «Угасшие звезды», «И дольше века длится день», «Любишь, не любишь» в кинотеатрах городов Набережные Челны и Азнакаево.

kamalteatr.ru