Театральную площадку MOÑ в Нацбиблиотеке РТ откроют премьерными спектаклями

Официальное открытие нового театрального пространства MOÑ пройдет 7 ноября премьерным показом спектакля «Моң» в black box Национальной библиотеки РТ. Постановка о затянувшейся репетиции музыкальной группы проходит на двух языках — татарском и русском. Об этом сообщила учредитель фонда «Живой город» Инна Яркова.

«Спектакль „Моң“ во многом отражает нашу общую тенденцию, интонацию площадки. Именно поэтому название спектакля перекочевало в название нашего большого проекта, и премьерой постановки „Моң“ мы откроем первый сезон», — сказала Яркова.

Поучаствовать в спектакле-рефлексии «Децентрализация» на тему меняющейся Казани горожане смогут 20 ноября. Заглянуть в личные дневники людей, живших в прошлом столетии, как на материал для осмысления татарского языка и национальной культуры, пережить вместе с ними их маленькую историю зрители смогут 21 ноября на первом из трех ридингов «Авазлар». Увидеть импровизацию «Дәрдемәнд» танцовщика, вокалиста и музыкального трио, посвященную поэту Закиру Рамиеву, зрители смогут 22 ноября.

«На данный момент мы придерживаемся двух основных направлений. Первое — воплощение постановок, непосредственными участниками, а иногда и главными героями которых становятся наши зрители. Второе — развитие современного национального театра», — прокомментировала Яркова.

MOÑ позиционирует себя как уникальное театральное пространство Казани. Здесь будут реализованы не только новые уникальные проекты, но и переехавшие из творческой лаборатории «Угол» и творческого объединения «Алиф» спектакли.

Кроме того, на новой площадке будут проводить мастер-классы по проекту «Театр участие». Вчера закончился цикл тренингов, на которые можно было попасть бесплатно по регистрации.

«Много желающих почувствовать сцену и примерить на себя роль актера, раскрыть свой внутренний потенциал, поставить свой голос. Ради этого и проводим тренинги. В планах запустить образовательный центр, где у общества появится возможность учиться актерскому мастерству», — отметила собеседница ИА «Татар-информ».

Напомним, что создателем уникальной площадки в татарской столице стал фонд «Живой город». На роли кураторов проекта были приглашены арт-директор Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская и руководитель творческого объединения «Алиф» Туфан Имамутдинов.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru