Пережившие первую волну пандемии через череду онлайн-трансляций, флешмобов и фотографий с отдыха, казанские театры приступают к открытию сезонов. Однако сейчас театр — не только спектакли, но и другие формы работы с аудиторией. В условиях, когда форматы оффлайна меняются ежедневно, традиционные встречи со зрителем также приходится менять. Подробнее о том, как татарстанские театры пытаются выйти в оффлайн по-новому, — в материале «Реального времени».

Кариев взялся за сказки

Одним из первых, как полагается молодой организации, выходит из спячки ТЮЗ имени Кариева. В театре начинает вторую режиссерскую лабораторию TAMGA — с 1 по 8 августа режиссеры из Казани, Томска и Москвы подготовят четыре эскиза, причем все — по сказкам, баитам, легендам.

Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информ». Как объяснил главный режиссер татарского тюза Ренат Аюпов, «в сказке можно много импровизировать, она дает множество возможностей актерам и режиссерам. Это универсальный формат. Вообще, когда молодых учат в ГИТИСе, «Щуке», их испытывают, в первую очередь через жанр сказки».

В прошлом году после первой апрельской лаборатории в репертуаре театре оказались комедия «Умник» о двух братьях, один из которых живет в интернате для умственно отсталых, а также камерная постановка «Пушистая мечта», состоящая из детских воспоминаний. В этом году выбрали один жанр, и причина тут прагматическая, говорит директор Кариевского Гузель Сагитова: «В репертуаре у нас мало спектаклей категории 0+. К нам обращаются родители, просят постановки, мы предлагаем, а они отвечают, что все их видели. К тому же я сама мама, так что и о себе подумала».

В число сказок попала и авторская «Девочка с головой волка», победившая во Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL, который также организовал театр. «Мы провели голосование, зрители сами выбирали, какую пьесу хотят в «Тамгу». Это недетская сказка, для интеллектуальной аудитории. Она показывает страхи молодежи, их скрытность. Ставит ее и свой режиссер и актер из Кариевского — Эльдар Гатауллин.

Что касается второго казанского автора, постоянного режиссера лаборатории «Угол» Регины Саттаровой, то она выбрала «Кисекбаш»: «Для меня большая честь ставить текст именно на татарском языке, а с Тукаем приятно работать, потому что крепкая литература — подарок для режиссера. Что касается формы, наша команда будет работать в формате 6+ и мы будем делать несколько новый вид постановки, в жанре «бродилки», когда спектакль перемещается в пространстве».

Кроме того, Павел Зобнин (Томск) взялся за сказку «Жена падишаха и Алтынчеч», а москвичка Марфа Горвиц — за Камыр-батыра.

Гузель Сагитова с гордостью поделилась и другими планами театра. 3 и 4 сентября ожидается открытие 33-го сезона — премьерой спектакля «Корт»(«Колорадские» страсти») по повести Фанавиля Галиева в постановке Рената Аюпова, а далее последует спектакль по повести «Долгое-долгое детство» Мустая Карима от уфимца Ильсура Казакбаева и инсценировка повести «Мио, мой Мио» Астрид Линдгрен в версии Екатерины Гороховской (Санкт-Петербург). «Наша цель — чтобы наши актеры работали и не теряли форму», — заключила директор тюза.

Сейчас, однако, театр беспокоит другой вопрос — как эти эскизы увидят зрители. Постановление кабинета министров РТ запретило проведение массовых мероприятий с 1 по 9 августа, сообщает куратор спецпроектов Лейсан Фаизова. И теперь «окрыленная» администрация решает, что с этим делать. Может, показать результаты лаборатории только «для своих», или выйти на улицы, резко изменив форматы, выбранные режиссерами.

Uen Fest идет во дворы

Также актеры приняли активное участие в фестивале традиционных детских игр Uen Fest, который стартует в августе.

Как рассказала на пресс-конференции «Татар-информа» министр культуры РТ Ирада Аюпова, пройдет он, согласно требованиям Роспотребназдора. Поэтому в рамках подготовки фестиваля актеры республиканских театров, студенты КГУКИ и работники домов культуры записали инструкции — как играть в эти игры. Причем среди забав не только татарские и русские, но и чувашские, марийские и мордовские. Их можно будет найти во всех соцсетях, включая TikTok, по хештэгу #уенфест.

В частности, как сообщила актриса Камаловского Миляуша Шайхетдинова, для съемок она вспомнила игры, в которые играла с родителями, бабушкой, а также в родном театре.

Теперь остается надеяться на детей, которые эти игры освоят и захотят попробовать во дворах, где им пока разрешено собираться. «Мы решили создать библиотеку наших традиционных народных игр в социальных сетях, которая будет постоянно пополняться», — объяснила затею министр. Теперь, когда в республике разрешат проведение мероприятий на свежем воздухе до 40 человек, поиграть можно будет вместе с волонтерами, которые отправятся в тысячу дворов внедрять их среди детворы и взрослых (какие дворы, легко понять по программе ремонта «Наш двор»).

Кроме того, с 1 августа министерство запускает в «Инстаграме» онлайн-марафон «Покажи свою команду, и мы приедем к вам!». Здесь уже ждут активности от жителей: необходимо записать ролик с играми с хештегом #УенФестКонкурс, а за это получить приз — дворовый праздник с участием профессиональных аниматоров и звезд татарской эстрады.

Как только будет получено разрешение Управления Роспотребнадзора по РТ на проведение интерактивных мероприятий на открытом воздухе до 40 человек, артисты отправятся во дворы, чтобы рассказывать о многообразии старинных игр, истории их появления, ценности и значении в воспитании детей, а также учить всех желающих в них играть. Игровые представления планируется провести в тысяче с лишним дворов по всей республике.

Кроме того, как рассказала директор Республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова, будут проведены мастер-классы с педагогами и психологами с разъяснением важности игры в воспитании детей. Также центр выложит в интернете записи игр, найденных в ходе экспедиций.

В следующем году в мае начнется конкурсная часть фестиваля Uen fest, победителей которой пригласят на шоу с вручением подарков 1 июня перед зданием НКЦ «Казань». Очевидно, в министерстве надеются, что к тому времени оффлайн-форматы вернутся к доковидной версии.

Радиф Кашапов

realnoevremya.ru