Театры Татарстана вернулись к репетициям после паузы, вызванной пандемией коронавируса

В начале июня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявляла, что еще два-три месяца простоя, и мы потеряем наши театры. Денег в запасе нет, и даже то, что есть приходится отдавать за билеты на сорванные спектакли. Государство как может пытается поддерживать культурные учреждения, но этого, конечно, недостаточно.

Сами театры не стали дожидаться последних солнечных дней. Уже сейчас многие из них вышли на работу, чтобы ко дню снятия ограничений быть готовыми принять зрителей.

Одним из первых к трудовым будням после долгой паузы вернулся татарский Театр юного зрителя имени Кариева. 2 июля в их Инстаграм аккаунте появилась новость о первой встрече. «Наконец! Мы встретились! Стоит ли писать, какие чувства мы испытываем после долгого затишья?», — подписано фото.

Ещё через пару дней о начале репетиций объявили в театре Тинчурина. Сейчас там идет подготовка к спектаклю «Полиционер», по пьесе Ильгиза Зайниева. Режиссером постановки назначен Туфан Имамутдинов. Ожидается, что эта работа станет первой премьерой 87-го театрального сезона.

С 7 июля в строю и коллектив Татарского государственного театра кукол «Экият». В тот же день актерский состав театра начал репетировать спектакли «Маугли» по книге Киплинга от режиссера-постановщика Рафаэля Тагирова и «Әлдермештән Әлмәндәр» (Старик из деревни Альдермеш) по пьесе Миннуллина в постановке Ильгиза Зайниева. Стоит отметить, что последняя работа стала одной из самых знаменитых на сцене театра Камала.

Ее представили зрителю в 1976 году и сняли с репертуара только с уходом со сцены исполнителя главной роли Шауката Биктемирова.

— Постановка легендарного спектакля Камаловского театра на другой профессиональной сцене, тем более на сцене театра кукол – действительно станет событием в театральной жизни. Над куклами, реквизитом и декорациями трудятся художественно-бутафорские цеха. Премьеры спектаклей планируются в сентябре 2020 года, — сообщили KazanFirst в пресс-службе театра.

А вот главный национальный театр республики — Камаловский — с выходом на работу пока не спешит. Хотя ещё в мае главный режиссёр Фарид Бикчантаев делился планами, что к середине июля в театре начнутся первые репетиции. Возможно, так оно и будет. В ближайший понедельник камаловцы соберутся на конференцию в зуме. Тогда и станет понятно, когда вернутся к репетициям.

Как сообщает министерство культуры Татарстана, начало репетиционных работ в театрах в ведомстве никак не согласовывают. Работа начинается по усмотрению самих руководителей учреждений.

Конечно, о конкретных датах открытия нового сезона пока никто не заявляет. С уверенностью о том, что первый показ спектакля на публику состоится 11 сентября сообщает лишь театр Качалова, где тоже уже начались репетиции. Новый 230-ый юбилейный сезон откроется хитом труппы — комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». А так, какого-либо документа, регламентирующего старт нового сезона и работу театров, по данным Минкульта, нет.

— Мы ждём третьего этапа снятия ограничений, когда будут разрешены массовые мероприятия. Сейчас мы находимся на втором, — коротко отмечают в пресс-службе ведомства. — Точно известно лишь то, что залы будут заполняться лишь на половину, при этом зрителей будут рассаживать в шахматном порядке.

К слову, уже стартовали онлайн продажи билетов на спектакли всех театров. Как заверили в Минкульте, увеличения стоимости на них не ожидается.

Интересно, что буквально пару дней назад власти Москвы разрешили столичным театрам начать работу с 1 августа, но эту идею не поддержали сами труппы. Например, в Большом и Ленкоме открывать сезон в это время отказались. Свое решение руководители театров объясняют тем, что перед открытием артистам необходимо время для восстановления репертуара.

Между тем, их татарстанские коллеги заявляют, что готовы выйти на сцену хоть завтра.

— В день, когда мы вновь распахнем свои двери, конечно, будет организован большой праздник. А сейчас мы учим роли, обдумываем новые постановки и проекты, не теряем надежду, — отмечают в театре кукол «Экият».

kazanfirst.ru