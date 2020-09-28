Тэгдинские татары Бурятии впервые написали Татарча диктант

26 сентября татары села Тэгда Хоринского района Бурятии впервые приняли участие во Всемирной акции «Татарча диктант». Участники акции писали небольшой, но пронзительный отрывок по произведению Наби Даули о судьбе татарской девочки и ее бабушки. Среди написавших диктант активная участница культурных мероприятий Автономии татар Бурятии, солистка татарской этно-группы «Умырзая» Евгения Бурханова и семья Сахиевых. Самым старшим участником акции стала Сахиева-Аригунова Флюра Султановна, которой недавно исполнилось 80 лет.

Сегодня в Тэгде проживает 1 768 чел., из них 120 семей имеют татарские корни. В 2019 году татары села Тэгда и всей Курбинской долины Хоринского района Бурятии впервые отпраздновали Байкальский Сабантуй, который очень зрелищно и душевно прошел на берегу живописного озера села Баян-Гол. В празднике приняли участие сельские поселения и делегации районов Республики Бурятии, Иркутской области и Татарстана. И вот уже второй год тэгдинские татары активно помогают в сохранении и развитии татарской культуры в республике.

Костя Сахиев, ученик 11 класса и его мама Сахиева Лариса Константиновна, учитель начальных классов тэгдинской школы весной этого года в формате ZOOM совместно с РНКАТ организовали республиканскую конференцию школьников «Дорогами отцов». Константин с докладом «Хабибуллины из деревни Миченбаш» стал победителем конференции.

Прадедушка Кости Султан Хабибулевич Хабибуллин родился 11 марта 1911 году в селе Миченбаш Сабинского района Татарской АССР. Когда до войны оставались считанные месяцы — из далекой Татарии в улус Бильчир по Всесоюзной программе переселения приехали 6 семей: Ахметзяновы, Ахуновы, Закировы, Нурмахметовы, Хабибуллины и Пахарь. Построили дома и перед самой войной перевезли свои семьи. Среди первых переселенцев оказалась семья Хабибуллиных, а будущей бабушке Кости Флюре Султановне в то время было всего 3 месяца. И вот спустя 80 лет, она вместе с внуком и дочерью с большим волнением писала свой первый татарский диктант. И была очень рада, что услышала родную татарскую речь, посмотрела несколько сюжетов телеканала ТНВ-ПЛАНЕТА, а главное, что внук рядом и есть кому сохранять традиции и наследие предков.

Сажида Баталова