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Телеканал «Хузур ТВ» начал вещание в Москве и Крыму

Телеканал «Хузур ТВ» начал вещание в Москве и Крыму

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.12.2020 0

Первый мусульманский телеканал «Хузур ТВ» в тестовом режиме начал вещание на территории г. Москвы и Московской области, Республики Крым и г. Севастополя. Возможность трансляции программ телеканала в столице и на полуострове стала возможным в результате договоренностей между Издательским домом «Хузур» ДУМ РТ и операторами кабельного вещания ООО «РТП» (Группа компаний «Столичные Кабельные Сети») и ООО «Крымком Юг».

Напомним, что в уходящем году редакцией телеканала «Хузур ТВ» было подготовлено более тысячи выпусков просветительских, антиэкстремистских и развлекательных телевизионных программ. Помимо телепередач собственного производства, на «Хузур ТВ» с успехом транслируется зарубежный контент, в том числе исторические телесериалы об исламе. О популярности телеканала «Хузур ТВ» среди мусульман России свидетельствуют количественные показали в сети интернет: на официальном канале «Хузур ТВ» в YouTube количество подписчиков превысило 1 млн человек, просмотров контента — более 150 миллионов. Примечательно, что на днях состоялся запуск YouTube-версии «Хузур ТВ» на арабском языке. Также программы «Хузур ТВ» доступны на сайте huzurtv.ru и мобильных приложения в App Store и Google Play. Вещание телеканала – на русском и татарском языках.

dumrt.ru

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