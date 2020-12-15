Телеканал «Хузур ТВ» начал вещание в Москве и Крыму

Напомним, что в уходящем году редакцией телеканала «Хузур ТВ» было подготовлено более тысячи выпусков просветительских, антиэкстремистских и развлекательных телевизионных программ. Помимо телепередач собственного производства, на «Хузур ТВ» с успехом транслируется зарубежный контент, в том числе исторические телесериалы об исламе. О популярности телеканала «Хузур ТВ» среди мусульман России свидетельствуют количественные показали в сети интернет: на официальном канале «Хузур ТВ» в YouTube количество подписчиков превысило 1 млн человек, просмотров контента — более 150 миллионов. Примечательно, что на днях состоялся запуск YouTube-версии «Хузур ТВ» на арабском языке. Также программы «Хузур ТВ» доступны на сайте huzurtv.ru и мобильных приложения в App Store и Google Play. Вещание телеканала – на русском и татарском языках.

dumrt.ru