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Тетюшский ансамбль занял второе место на международном фестивале

Тетюшский ансамбль занял второе место на международном фестивале

в Новости, 16.10.2020 0 3

Тетюшские артисты — татарский ансамбль «Иделькай» — заняли второе место на V Международном фестивале-конкурсе народного искусства «Казанское полотенце». Об этом пишет газета «Авангард».

Талантливые исполнительницы покорили жюри своими яркими номерами. Руководитель музыкального коллектива — методист Тетюшской централизованной клубной системы Рамиля Хайбуллина.

В этом году конкурс состоялся в онлайн-режиме.

«Конкурс проходил онлайн, но все равно мы очень волновались. Наш коллектив довольно молодой, мы очень рады, что наше творчество высоко оценили», — рассказала участница коллектива Сания Самигуллина.

tatar-inform.ru

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