«Тинчуринцы» возложили цветы на место захоронения Карима Тинчурина

15 сентября, по традиции, коллектив Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина возложил цветы на место захоронения Карима Тинчурина. В этом году исполнилось 133 года со дня рождения выдающегося драматурга, актера и режиссера.

Мероприятие открыл директор театра, Заслуженный работник культуры РТ Фанис Мусагитов. Также своими мыслями о великом драматурге поделились Заслуженный артист России, Народный артист Татарстана Зуфар Харисов и Народный артист Татарстана Нуретдин Назмиев. В завершение имам мечети Марджани Ансар хазрат Мифтяхов прочитал суры из Корана.

В этот же день, в честь 133-летия Карима Тинчурина, в театре состоялась встреча с артистами и оркестром, под руководством Ильяса Камала. Специальным гостем встречи стал Народный писатель Татарстана Рабит Батулла. Рабит эфенди вручил музею театра уникальный экспонат — театральный бинокль, подаренный Каримом Тинчурином своей супруге Захиде ханум.

mincult.tatarstan.ru