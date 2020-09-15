Тинчуринцы возложили цветы на место захоронения Карима Тинчурина

15 сентября, по традиции, коллектив Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина возложил цветы на место захоронения Карима Тинчурина. В этом году исполнилось 133 года со дня рождения выдающегося драматурга, актера и режиссера.

Мероприятие открыл директор театра, Заслуженный работник культуры РТ Фанис Мусагитов. Также своими мыслями о великом драматурге поделились Заслуженный артист России, Народный артист Татарстана Зуфар Харисов и Народный артист Татарстана Нуретдин Назмиев. В завершение имам мечети Марджани Ансар хазрат Мифтяхов прочитал суры из Корана.