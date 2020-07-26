ТНВ покажет видеопоздравления со 100-летним юбилеем ТАССР

«Мы — татары!» — именно этими строчками завершается замечательное стихотворение поэтессы Шамсии Зигангировой. Через эти слова она сумела передать дух народа и его единство.

Казахстан, Узбекистан, Оренбург, Челябинск, Удмуртия – из десятков регионов России и зарубежья татары присылают свои поздравления. Рубрике «Мы — татары!» — будет выходить в эфир 2 раза в неделю, по средам и пятницам.

— Я с большой, огромной радостью восприняла новую программу. Желаю, чтобы она приносила пользу не только татарам, но и всем народам, которые проживают в России, нашей республике, — пожелала поэтесса, заслуженный деятель искусств РТ Шамсия Зигангирова.

«Мы — татары!» — Шамсия Зигангирова в своем стихотворении смогла найти слова, которые наиболее точно передают единство и дружбу татарского народа. Да и сама поэтесса часто общается с татарами, которые проживают в разных странах.

Рубрику посвящена 100-летию ТАССР. С начала года телеканал ТНВ освещает юбилейные события. Это и специальные выпуски программ, новые рубрики и репортажи из серии «История в деталях».

Заглядывая в прошлое, в историю ТАССР, возникают такие горделивые мысли и чувства, что мы не зря проживаем и не зря называемся татарами.

Так что ждать новую порцию теплых поздравлений будет не только Шамсия Зигангирова, но и соотечественники со всего мира.

— С помощью вашей программы, видя друг друга, как люди в других регионах живут, какие у них опыты — видя друг друга, изучая опыт. Мне кажется, у них появится еще гордость, что они родились на этот свет татарами, — говорит Шамсия Зигангирова.

Рубрика «Мы — татары!» не только для татар. Поздравления адресованы каждому, кто любит свою республику и гордится ее историей, и кто несмотря на годы и расстояния хранит любовь к родине.

tnv.ru