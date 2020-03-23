Тобольские ученые исследуют генофонд сибирских татар

Тобольские ученые приняли участие в исследовании генофонда сибирских татар в рамках экспедиции в Омской области.

Как рассказали в тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, в составе исследовательской группы также работали генетики, историки и этнографы Кемеровского государственного университета, Томского государственного университета.

В задачи ученых входило исследование генофонда сибирских татар — коренного тюркоязычного населения Западной Сибири. По словам ученого-этнографа Зайтуны Тычинских, этногенетические исследования являются одним из новых перспективных направлений современной науки.

«В ходе исследования был собран генетический материал по маркерам Y-хромосомы в локальных группах тоболо-иртышской группы сибирских татар. Также нами исследовались генеалогические ветви, динамика межэтнических браков, модели социокультурной и биологической адаптации в условиях социокультурных, экологических и других трансформаций середины XX – начала XXI веков. Предварительные результаты исследований будут отражены в публикациях», — отметила Зайтуна Тычинских.

Изучение генофонда сибирских татар, проживающих на территориях Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, началось в 2012 году. В данном научном проекте участвуют исследователи из Москвы, Кемерово, Новосибирска, Томска, Тобольска.

Евгений Новоселов

t-l.ru