«Том Сойер Фест» в этом году начнется с восстановления здания Музея чак-чака

«Том Сойер Фест» не отменили из-за коронавируса. В этом году волонтеры обновят деревянный дом татарского купца Вафы Бигаева, где сейчас располагается Музей чак-чака. Об этом сообщается на официальном Instagram-аккаунте мероприятия.

«В целях безопасности будем соблюдать все меры предосторожности: это ограниченное количество участников на объекте, использование масок, перчаток и дезинфицирующих средств на месте работ», — указано в сообщении.

Движение «Том Сойер Фест» зародилось в Самаре еще в 2015 году, а в 2016-м эстафету переняли Казань и еще около десятка российских городов.

Аделя Зиатдинова

tatar-inform.ru