Томские татары обратились к правительству Татарстана, чтобы восстановить дом за 30 млн рублей

Национально-культурная автономия томских татар обратилась в правительство Татарстана с просьбой о финансовой поддержке в восстановлении исторического здания по адресу Московский тракт, 7 в областном центре.

Стоимость работ, к которым планируется приступить в 2020 году, оценивается ориентировочно в 30 миллионов рублей, сообщил РИА Томск глава автономии Фаиль Камалитов.

Ранее сообщалось, что власти Томска в конце 2019 года скорректировали перечень старинных деревянных домов, подлежащих восстановлению.

Дом по адресу Московский тракт, 7 построен в XIX веке, ранее он подлежал сносу и сильно пострадал от пожара. На данный момент здание находится в зоне охраняемого ландшафта – историческом районе Томска «Татарская слобода».

«Я письмо направил на имя Василя Шайхразиева (вице-премьера правительства Татарстана – Ред.) о том, чтобы нам помогли в восстановлении дома, который находится в исторической слободе города Томска. Это дом по адресу Московский тракт, 7… Мы хотим как автономия поучаствовать в программе «Дом за рубль», – заявил Камалитов.

Татарстан заинтересовался томской программой «Дом за рубль». По его данным, приблизительная стоимость восстановления дома – 30 миллионов рублей. Дом был выбран из 27 объектов, которые предложила мэрия Томска. Решение властей Татарстана о выделении денег ожидается получить в конце января 2020 года. Если оно будет положительным, то национально-культурная автономия станет первой общественной организацией, которая станет инвестором в проекте «Дом за рубль».

Справка

Проект «Дом за рубль», реализуется в Томске с 2016 года, суть в том, что инвесторы могут за свой счет отремонтировать старинные дома под собственные нужды и получить льготу по арендной плате. После разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 рубля в год.

Кроме того, льготы устанавливаются и по аренде земельного участка, на котором расположен восстанавливаемый объект. С момента заключения договора арендатор в течение двух лет имеет право на льготную арендную плату в размере 0,1% от рыночной стоимости аренды участка, после разработки проекта льгота продляется еще на два года, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ распространяется на весь срок аренды (49 лет).

tnv.ru