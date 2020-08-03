Топ-100 уже запущен

«Татаркино» запустил видеопроект «Топ-100 известных личностей Татарстана». Он будет посвящен персонам, которые внесли значимый вклад в развитие республики. Каждому из таких героев будет посвящен отдельный видеоролик, продолжительностью 5-6 минут.

Данный проект реализуется в рамках празднования 100-летия ТАССР, уточнили в минкульте РТ. Видеопроект «Топ-100» можно будет посмотреть в ежедневном режиме на видеоканале «Татаркино» в Instagram TV и в ютубе. В серии видеороликов, продолжительностью от 3 до 5 минут, будет рассказано о знаменитых людях, живших и работавших в Татарстане начиная с 1920 года и которых уже нет в живых.

Этот видеопроект — возможность дать «вторую жизнь» кинохронике, которая уже переведена в цифровой формат, отметила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Список героев, которые вошли в «Топ-100», был сформирован при помощи народного голосования. С таким предложением мы вышли при помощи социальных сетей. Именно аудитория наших поклонников предложила эту сотню», — сообщила Миляуша Айтуганова.

В первую десятку «Топ-100» вошли такие выдающиеся люди, как Габдулла Тукай, Мирсаид Султан-Галиев, Муса Бигиев, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фатих Карим, Салих Сайдашев, Сара Садыкова, Александр Ключарев, Рустем Яхин.

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