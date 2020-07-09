Торжественно открывается восстановленная после пожара мечеть в Ютазинском районе

В субботу, 11 июля, состоится торжественное открытие восстановленной после пожара мечети в селе Ст.Каразирек Ютазинского района. Почетными гостями церемонии станут муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, советник муфтия по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин, руководитель Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Аяз Шафигуллин и мухтасибы Юго-восточной части казыята и пр.

Напомним, 4 апреля, в период режима самоизоляции в мечети с.Ст.Каразирек Ютазинского района произошел пожар. Деревянное здание 2002 года постройки потерпело серьезный ущерб и сгорело почти полностью. После пожара на месте мечети сохранился лишь минарет и фундамент. Мечеть служила для прихожан двух сел. Благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ и мухтасибатом Ютазинского района ДУМ РТ был объявлен сбор средств, благодаря чему на ремонтно-восстановительные работы чуть более чем за месяц привлечено свыше 1 миллиона рублей из разных уголков Татарстана. Мечеть отстраивалась по технологии сип-панелей, которая позволила значительно сократить расход времени, материалов и трудозатрат.

dumrt.ru