Традиции предков живут и ныне. В Магнитогорске состоялся просмотр 3-й части фильма «Ступени воспитания»

В январе 2020 года магнитогорское отделение организации «Ак калфак» и отдел татарской культуры Дома дружбы народов собрали общественность на просмотр 3-й части документального обучающего фильма «Ступени воспитания», подготовленного для регионов России международной женской организацией «Ак калфак» Республики Татарстан.
В небольшом зале собрались и женщины, и мужчины вспомнить старинные татарские обычаи и традиции с тем, чтобы растить и воспитывать здоровое и жизнестойкое новое поколение. Мудрость старцев, знания врачей, нейро-физиологов, психологов и педагогов современности должны быть взяты на вооружение для успешного решения этой важной задачи.
После окончания просмотра в интервью, взятом у руководителя кружка татарского языка отдела татарской культуры Дома дружбы народов Аклимы Гафовны Губайдуллиной, прозвучали очень важные и ценные слова:
В теплой дружественной обстановке зрители смогли поделиться личным опытом воспитания, своими удачами и успехами любимых внуков.