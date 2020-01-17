Традиции предков живут и ныне. В Магнитогорске состоялся просмотр 3-й части фильма «Ступени воспитания»

В январе 2020 года магнитогорское отделение организации «Ак калфак» и отдел татарской культуры Дома дружбы народов собрали общественность на просмотр 3-й части документального обучающего фильма «Ступени воспитания», подготовленного для регионов России международной женской организацией «Ак калфак» Республики Татарстан.

В небольшом зале собрались и женщины, и мужчины вспомнить старинные татарские обычаи и традиции с тем, чтобы растить и воспитывать здоровое и жизнестойкое новое поколение. Мудрость старцев, знания врачей, нейро-физиологов, психологов и педагогов современности должны быть взяты на вооружение для успешного решения этой важной задачи.

После окончания просмотра в интервью, взятом у руководителя кружка татарского языка отдела татарской культуры Дома дружбы народов Аклимы Гафовны Губайдуллиной, прозвучали очень важные и ценные слова:

«Не зря государство дает декретный отпуск мамам целых три года для воспитания детей. Именно в это время у ребенка вырабатывается интерес к окружающему миру. С помощью огромного терпения и любви родители могут воспитать настоящего человека и способность творить что-то новое. С помощью упражнений развить у ребёнка мышление и разговорную речь, воспитать любовь к гигиене и труду, а так же рассказывать ему поучительные сказки.

Мы смотрели и радовались, как дети растут в таких семьях, где присутствует любовь, уважение к детям и друг другу. У детей воспитывается добродушный характер. Действительно, именно в этом возрасте складывается в характере детей, любовь к миру, усидчивость, внимание и любовь к труду».

В теплой дружественной обстановке зрители смогли поделиться личным опытом воспитания, своими удачами и успехами любимых внуков.

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