Тренер о Зарипове: «Чем позже он закончит карьеру, тем лучше для нашего хоккея»

Бывший тренер «Авангарда», «Салавата Юлаева», СКА и молодежной сборной России по хоккею Рафаил Ишматов высказал свое мнение о капитане «Ак Барса» Данисе Зарипове.
«Запас мастерства у Даниса такой, что даже сейчас, не имея большого количества игрового времени, он может в одиночку решать эпизоды, отдать в нужный момент пас или забросить шайбу. Такой игрок до последнего будет полезен своей команде и станет радовать зрителей, которые ради него ходят на матчи. И чем позже он закончит карьеру, тем лучше и для „Ак Барса“, и для всего нашего хоккея», — цитируют специалиста «Известия».
В минувшем сезоне капитан «Ак Барса» стал пятым по результативности нападающим в составе команды. В активе Зарипова 27 очков (13+14) в 52 матчах. При этом игрок проводил на льду в среднем менее 14 с половиной минут за игру.
Напомним, что в апреле этого года 39-летний Зарипов подписал новый однолетний контракт с казанским клубом.