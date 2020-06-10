Тренер о Зарипове: «Чем позже он закончит карьеру, тем лучше для нашего хоккея»

В минувшем сезоне капитан «Ак Барса» стал пятым по результативности нападающим в составе команды. В активе Зарипова 27 очков (13+14) в 52 матчах. При этом игрок проводил на льду в среднем менее 14 с половиной минут за игру.

Напомним, что в апреле этого года 39-летний Зарипов подписал новый однолетний контракт с казанским клубом.