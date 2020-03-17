Трейлер фильма «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова выйдет в апреле

Трейлер к фильму режиссера Ильдара Ягафарова «Исенмесез?!» («Живы ли вы?!»), первые шесть съемочных дней которого прошли в феврале, выйдет с большой вероятностью уже в апреле этого года. Об этом и о предстоящем в мае продолжении съемок Ягафаров рассказал в интервью «Татар-информ».

«У нас есть зимние эпизоды, которые мы сняли в Заинске, но большая часть — летние сцены, поэтому съемки продолжатся с 19 мая. Сдача фильма — в конце марта — в апреле 2021 года. Трейлер увидите, думаю, в апреле этого. Нужно показать материал, может, кто-то будет заинтересован в партнерстве. Кино — это такая громкая вещь, что, может быть, во имя имиджевых вещей после выхода трейлера кто-то нас поддержит», — сказал собеседник агентства.