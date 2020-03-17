Трейлер фильма «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова выйдет в апреле

Трейлер к фильму режиссера Ильдара Ягафарова «Исенмесез?!» («Живы ли вы?!»), первые шесть съемочных дней которого прошли в феврале, выйдет с большой вероятностью уже в апреле этого года. Об этом и о предстоящем в мае продолжении съемок Ягафаров рассказал в интервью «Татар-информ».
«У нас есть зимние эпизоды, которые мы сняли в Заинске, но большая часть — летние сцены, поэтому съемки продолжатся с 19 мая. Сдача фильма — в конце марта — в апреле 2021 года. Трейлер увидите, думаю, в апреле этого. Нужно показать материал, может, кто-то будет заинтересован в партнерстве. Кино — это такая громкая вещь, что, может быть, во имя имиджевых вещей после выхода трейлера кто-то нас поддержит», — сказал собеседник агентства.
«Сумму, которую мы запрашивали, ровно наполовину снизили, и мы работаем с 50-процентным бюджетом. Но мы и за это спасибо говорим! Мы летом все уже отснимем, если не подведет курс доллара. Бюджет очень ограниченный, но мы постараемся все правильно тратить — лишь бы это тоже нас не шатнуло. И, я думаю, нас не бросят, и мы сами себя тоже. Дурака не будем валять и обязательно закончим — тут уж как-то шансов нет завалить», — подчеркнул режиссер картины.
По словам Ягафарова, фильм станет самой масштабной его работой. В нем будут задействованы 34 актера и до 80 человек в массовках. Сценарист картины — Мансур Гилязов, оператор — Павел Трубников, а на главные роли приглашены актеры из шести национальных театров Татарстана и Башкирии. Инсаф Фахрутдинов из Набережночелнинского драмтеатра сыграет главную мужскую роль — врача Тамерлана Исламова, Расима Гайфуллина из уфимского театра «Нур» — главную женскую, супругу главного героя, Фариду, также доктора. Ягафаров пригласил в картину и молодую актрису Гузель Гульвердиеву, и других преимущественно нераскрученных актеров.
«Я в этот проект осознанно не хочу брать суперзвезд, особенно российских, потому что звезда перетягивает. Этот фильм на языке обычной жизни, я и актеров таких подбирал, что некоторые даже удивляются, как они похожи на простых людей. А я говорю: „А на кого они должны быть похожи?..“. Новизна лиц — это и главный герой тоже, хотя я кастингов по сути не проводил, прицельно приглашал конкретных актеров на конкретную роль», — отметил Ильдар Ягафаров.
Сценическими пробами, впрочем, признался он, пришлось воспользоваться при выборе актера на роль заболевшего Самата. С этим персонажем определиться сразу по образу актера не удавалось. В итоге роль досталась актеру Альметьевского драмтеатра Рамилю Минханову. За время летних съемок предстоит 25 съемочных дней, к настоящему времени, признался режиссер, процентов 20 актерского состава еще «тасуются».
«Многие говорят: „Зачем ты делаешь татарскую картину? У тебя потенциальный зритель — тысяча татар, которые могли бы прийти в кино и то не придут“. На самом деле меня это не должно интересовать. Фундаментально должны быть татарские картины в мире на своем родном языке. Мне кажется, это принципиально нужно», — акцентировал Ягафаров.
Он уверен, что при правильном построении фильма, для чего и приглашен оператор из Москвы, получится «бомба», национальное кино, которого еще никогда не было. Картина, по словам режиссера, изобилует откровенными разговорами и действиями.
«Сюси-пуси закончились для меня. Если мы задаем вопрос татарской нации: „Живы ли вы?!“, так и получайте ответ. Давайте посмотрим серьезно на себя со стороны: что мы делаем на самом деле и что мы говорим. Картина об этом, а не поверхностно о спасении больного человека. Картина о том, что главный герой самого себя спасает и дает другим пример того, что как мы вообще себя должны вести», — сказал Ягафаров, подчеркнув, что вместе со сценаристом Мансуром Гилязовым намерен сделать фильм кассовым и прокатным как минимум на региональном уровне.