Три казанских дошкольных учреждения выиграли грант «Лучший билингвальный детский сад»

В Татарстане определены победители конкурса на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». В числе победителей – три казанских дошкольных учреждения. Всего на конкурс подали заявки 44 учебных заведения.

В рамках очного этапа эксперты с выездом в образовательные организации оценили 25 учреждений. Оценивалась системность подходов к организации деятельности по билингвальному образованию дошкольников, ресурсная обеспеченность деятельности, разнообразие и оригинальность представленных форм работы образовательной организации по этому направлению, методик и технологий обучения детей государственным языкам.

По результатам отбора определены 10 образовательных организаций – победителей конкурса, 3 из них – казанские. Это детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Вахитовского района, детский сад №67 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Советского района и детский сад №72 комбинированного вида Авиастроительного района. Победители будут поощрены грантами в размере 500 тысяч рублей.

Как рассказала заведующая детского сада №72 комбинированного вида Авиастроительного района Людмила Салмина, победа в конкурсе – это значимое событие, как для детей, так и для педагогического коллектива. «Это была подготовка не одного дня, продумывали интересную программу, разрабатывали план, большую помочь нам также оказали и родители, они нас поддерживали», — рассказала Л.Салмина. Она также пояснила, что в детском саду дети в увлекательной форме осваивают татарский и русский языки. Выигранный грант, по словам заведующей детского сада, будет потрачен на улучшение материально-технической базы учреждения – покупку мультимедийной техники, обновление мебели, а также образовательных программ.

kzn.ru