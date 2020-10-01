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Трио «Дуслык» — участник V Международного конкурса «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»)

Трио «Дуслык» — участник V Международного конкурса «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 01.10.2020 0 3

Трио ансамбля песни «Дуслык» МОО НКАТ «Бердэмлек» приняло участие в V Международном фестивале-конкурсе народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»). Мероприятие прошло в формате онлайн в рамках праздника «День города Казани и День Республики Татарстан».

Согласно Положению конкурса трио «Дуслык» отправило организаторам конкурса видеозапись песен «Каз канаты» и «Котэм эле».

Жюри высоко оценило исполнение ухтинками представленных композиций. 25 сентября на их адрес пришел Диплом лауреата второй премии с подписью председателя жюри — народной артистки России, профессора кафедры музыкального исполнительства Казанского государственного университета культуры, директора Культурного центра «Сайдаш» — Лимы Кустабаевой.

  • Учредители конкурса: Министерство культуры Республики Татарстан и Управление культуры г.Казани. Организатор фестиваля: МБУК Культурный центр «Сайдаш».

Л.К. Потапова

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