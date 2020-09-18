Труд «Гыйбадэте Исламия» озвучат на радио «Азан»

Классический труд по фикху ханафитского мазхаба «Гыйбадэте Исламия» стал основой для новой программы мусульманской онлайн-радиостанции «Азан». Программа «Гыйбадэте Исламия» на татарском языке содержательная и в то же время легкая для восприятия. Она будет полезна как для новичков, так и для знатоков ислама.

Ведущие программы — Ильнур Файзрахманов и Динар Зиятдинов.

Слушайте выпуски программы ежедневно на сайте azan.fm в 8:50 и 18:20, а также в мобильных приложениях «Азан радиосы» и «Хузур ТВ».

Книга «Гыйбадэте Исламия» известного татарского ученого Ахмадхади Максуди уже более века является пособием по богослужению, духовным наследием татар-мусульман. В ней подробно описываются пять столпов ислама, их смысл, назначение и способы исполнения. Данный труд доступен в онлайн-магазине Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ, а также в фирменном магазине по адресу: г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.36.

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