Центризбирком зарегистрировал Минниханова избранным Президентом

Центральная избирательная комиссия РТ зарегистрировала Рустама Минниханова избранным Президентом Республики Татарстан. Решение единогласно поддержали на 123-м заседании ЦИК РТ.

«Центральная избирательная комиссия РТ постановляет зарегистрировать Рустама Нургалиевича Минниханова избранным Президентом РТ и выдать ему удостоверение об избрании», – объявила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова.

Церемония инаугурации Президента Татарстана запланирована на 18 сентября. Новый президентский срок станет третьим в карьере Рустама Минниханова. На выборах 11–13 сентября 2020 года свой голос за него отдали 83,4% избирателей.

Широкую общественную поддержку и высокую явку на осенних выборах предсказывали эксперты. Нарушений избирательного процесса не зафиксировано, ЦИК РТ проверял все обращения избирателей и давал разъяснения. Для защиты от коронавируса на участках выдавали маски и ручки, измеряли температуру.

tatar-inform.ru