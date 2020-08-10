«Цвети, мой Татарстан!»

В Национальном музее Республики Татарстан с 10 августа открывается выставка работ члена Союза художников Республики Татарстан Мили Нуруллиной.

На новой выставке, организованной в связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР, и в рамках выставочного проекта Национального музея Республики Татарстан «Мир глазами современников», будет представлено более 40 произведений талантливой художницы.

Миля Нуруллина провела более 30 персональных выставок, ее картины находятся в частных коллекциях и галереях. А с 2013 года она осуществляет уникальный социокультурный проект по проведению мастер-классов по живописи для жителей Казани и гостей города. В рамках этого замечательного проекта под девизом «Ты – художник… Здесь и сейчас» уже тысячи людей открыли в себе новые таланты.

На выставке представлены выполненные в стиле импрессионизма работы художницы, посвященные цветам. Большая часть экспонатов – авторские полотна самой Мили Нуруллиной. Другая часть – это картины по мотивам работ известных художников, классиков импрессионизма, открывших это направление живописи в 1874 году, таких как Клод Монэ, Винсент Ван-Гог, Анри Матисс, Поль Гоген. Картины создавались прямо в процессе мастер-классов в присутствии учеников. Еще одна часть картин выполнена по сюжетам работ наших современников – известных татарстанских импрессионистов Александра Шадрина, Рашида Гусманова, Николая Индюхова и других, а также по сюжетам неизвестных художников.

Выставка будет работать до 30 сентября.

tatmuseum.ru