В июне 2020 года заместителем председателя Совета Златоустовского отделения Конгресса татар Челябинской области Розалией Фатыховой был организован онлайн флэшмоб «Цветы.Стихи.Туган кон», посвящённый юбилею Татарстана.

В акции приняло участие более 50-ти человек из Красноярского края, Удмуртии, Новгорода, Астраханской, Омской, Рязанской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской областей, Башкортостана, Татарстана.

Всем, кто принимал участие, были разосланы именные дипломы за участие.

Председатель Совета Златоустовского отделения общественной организации Конгресса татар Челябинской области Валя Загидуллина