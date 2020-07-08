Туфан Имамутдинов готовит премьеру в Тинчуринском театре – сатирическую комедию о полицейских

Артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им. Тинчурина вышли на работу после летнего отпуска. Первой премьерой 87-го театрального сезона станет спектакль Туфана Имамутдинова «Полиционер» — сатирическая комедия по пьесе Ильгиза Зайниева. Об этом сообщила пресс-служба театра. Комедия была написана несколько лет назад и удостоена призового места в конкурсе «Новая татарская пьеса».



Напомним, в прошлом году министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что трудовые отношения с главным режиссером театра им. Тинчурина Рашидом Загидуллиным прекращены в связи с истечением срока трудового договора и что в ближайшие два года Татарский государственный театр драмы и комедии им. Тинчурина будет работать без главного режиссера.



business-gazeta.ru