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Туфан Имамутдинов готовит премьеру в Тинчуринском театре – сатирическую комедию о полицейских

Туфан Имамутдинов готовит премьеру в Тинчуринском театре – сатирическую комедию о полицейских

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 08.07.2020 0

Артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им. Тинчурина вышли на работу после летнего отпуска. Первой премьерой 87-го театрального сезона станет спектакль Туфана Имамутдинова «Полиционер» — сатирическая комедия по пьесе Ильгиза Зайниева. Об этом сообщила пресс-служба театра. Комедия была написана несколько лет назад и удостоена призового места в конкурсе «Новая татарская пьеса».

Напомним, в прошлом году министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что трудовые отношения с главным режиссером театра им. Тинчурина Рашидом Загидуллиным прекращены в связи с истечением срока трудового договора и что в ближайшие два года Татарский государственный театр драмы и комедии им. Тинчурина будет работать без главного режиссера.

business-gazeta.ru

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