«Тукайга мәхәббәт илә…»: международный онлайн-праздник к Дню рождения Габдуллы Тукая организовал ККИ

Празднование дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая состоялось 26 апреля в Казанском кооперативном институте РУК. В силу известных обстоятельств мероприятие проходило в онлайн-режиме — трансляция велась из Центра татарской культуры института. Прямой эфир в Инстаграме Землячества Алькеевского района посмотрели более 500 человек.

Участие в мероприятии посредством платформы Zoom приняли татары из самых разных уголков мира — Финляндии, Турции, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Казахстана. Россию представляли Республика Крым, Башкортостан, Тюмень, Сахалин, Казань, Альметьевск, Рыбнослободский и Алькеевский районы Татарстана.

Модератором поэтического вечера выступила депутат Госсовета РТ, ректор ККИ РУК, председатель Землячества Алькеевского района Алсу Набиева. Отметим, что землячество Алькеевского района является одним из главных организаторов торжественной онлайн- встречи.

“Тукай для нас всегда был всем – нет такого татарина, нашего соотечественника, который не праздновал бы сегондя его день рождения! Где бы мы не жили, где бы не находилось — нас объедиянет любовь к Тукаю. Его наследие актуально до сир пор!”, — отметила Алсу Рустэмовна.

Первым к эфиру подключился Варол Абрахим из Хельсинки, Финляндия.

“Объединение тюркских народов Финляндии действует у нас с 1935 года. Тукай всегда был с нами – лично я его помню с детства, папа пел мне песни на его стихи”, – рассказал господин Абрахим. Гость исполнил одно из таких прозведений – всеми любимое детское стихотворение Тукая “Гали белән кәҗә” (“Гали и коза” – тат.).

Республику Крым представил известный поэт Дилавар Османов. Подчеркнув, что в Крыму Тукая очень любят и чтят, поэт зачитал стихи, посвященные классику. “Организация таких праздников является прекрасной инициативой, которую надо практиковать по всему миру”, — отметил Османов.

Далее состоялось вытупление руководителя Центра татарской культуры города Алма-Аты (Казахстан), поэта Равиля Гузаирова.

“Мы с 1986 года празднуем день рождения Тукая, устраиваем театрализованные представления. А жители Уральска бережно хранят историю, связанную с именем великого Тукая! Его влияние на тюркские народы – неоценимо!” – заявил спикер.

Поэтический вечер украшали стихи и песни, которые исполнял каждый из гостей. Онлайн-формат способствовал сближению, понимаю, что настоящая любовь к родной культуре не знает ни границ, ни расстояний.

Бари Дианов, руководитель Объединения татар Берлина (Германия) поблагодарил организаторов за праздник и отметил, что такие мероприятия особено важны для татар, живущих в других странах. “Наблюдается недостаток татарской культуры, татарских мероприятий – спасибо вам за такую возможность!”, — сказал господин Дианов.

Запоминающимся стало выступление руководителя представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане, имам-хатипа мечети “Ихлас” в Уфе Альфреда Давлетшина. Он напомнил всем собравшимся, что в прошлом году в Уфе был открыт памятник Габдулле Тукаю, а одна из улиц города названа именем классика татарской литературы.

Далее слово взяла заслуженный учитель России Зульфия Калгаманова из Тюмени, которая рассказала о обширной работе по сохраниению и развитию татарского языка в регионе и поблагодарила правительство Татарстана за сотрудничество.

Заслуженный работник культуры Татарстана Риназ Шигапов подарил гостям праздника песню “Алпарово”.

В свою очередь, Закия Валитова, руководитель Объединения татар Сахалина сообщила, что организация работает уже 15 лет. “Очень рада, что есть возможность такой онлайн-встречи с татарами по всему миру! Спасибо вам!” – поблагодарила спикер.

Далее к празднику присоединилась Турция — Айгуль Кабирова из Истанбула прочитала стихи Тукая “Туган жиремә” (“Родине” – тат.). Турецкая делегация была самой многочисленной – состоялось выступление господина Бикзата Акташа, участие в мероприятии приняли Лавант Таниз и Халида Ахтямова из Анталии.

Поэтессы Расима Гарифуллина из Рыбной слободы и Минзифа Ахметшина из Альметьевска исполнили стихи собственного сочинения.

Проникновенное выступление ученика казанской гимназии №5 им. Г. Ибрахимова Анвара Хаертдинова также никого не оставило равнодушным.

Алькеевский район представили директор гимназии им. Наби Даули в Базарных Матаках Фарида Яруллина и ее ученики, исполнившие любимые произведения Габдуллы Тукая.

Избранные произведения поэта зачитали Лилия Шайхиева из Италии и Рамиль Миннулин из Лондона. «Спасибо вам! Мы тоже не забываем Тукая, а также проводим онлайн уроки татарского!» — сообщила Лилия.

Также состоялись выступления заслуженного врача Татарстана Ирека Билалова, который прочитал свои стихи «Газиз Тукаебызга» («Дорогому Тукаю» — тат.).

Вице-президент Дома Татарстан-Франция Альфия Айзатова поблагодарила организаторов: «Большое вам спасибо за это мероприятие! Надеюсь, в будущем мы встретимся уже в оффлайне!».

Раиса Салахова из Италии пригласила всех в гости, как только стабилизируется обстановка в мире в связи с пандемией коронавируса.

«Сижу и очень радуюсь, первый раз участвую в такой встрече! У нас есть большая группа татар «Дуслар» в Генуе, на севере Италии. Из-за коронавируса мы перенесли наш Сабантуй на осень, будем все на связи, приезжайте к нам! Я счастлива была всех вас увидеть всех сегодня!» — отметила спикер.

В финале встречи о деятельности Центра татарской культуры Казанского кооперативного института рассказала руководитель Центра, известный тележурналист Флюра Абдуллина.

Напомним, Центр татарской культуры ККИ открылся в феврале 2019 года и с тех пор ведет очень активную деятельность по сохранению и развитию татарского языка и культуры. В Центре работает музей, где представлены более, чем 160 экспонатов, здесь регулярно проходят различные мероприятия, встречи, выставки и круглые столы, которые сейчас перешли в онлайн формат.

Итог онлайн-праздника подвела Алсу Набиева, которая сердечно поблагодарила всех участников поэтического вечера.

«Спасибо вам огромное, уважаемые гости! Мы были очень рады вас сегодня видеть, благодарю вас за активное участие, за то, что мы помним и чтим нашего Тукая! Также поздравляю всех со вступлением в священный месяц Рамадан!» — сказала ректор ККИ.

Алсу Рустэмовна напомнила собравшимся, что в прошлом году в ККИ состоялся Всероссийский конкурс чтецов «Тукайга мәхәббәт илә…» («С любовью к Тукаю…»), участие в нем приняли более 150 делегатов со всей страны. В тот же день в Центре татарской культуры ККИ открылась выставка картин местных художников, которые посвятили свои работы Тукаю.

Онлайн-праздник завершился общим исполнением песни «Туган тел» («Родной язык» — тат.), неофициального гимна всех татар мира. Солировал заслуженный артист Татарстана Фанис Калимуллин.