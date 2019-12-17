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Турецкий телеканал ТRТ купил права на показ фильма «Айсылу» на татарском языке

Турецкий телеканал ТRТ купил права на показ фильма «Айсылу» на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 17.12.2019 0 21

Главный телеканал Турции ТRТ купил права на показ мелодрамы «Айсылу» полностью на татарском языке. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил казанский режиссер, сценарист и продюсер Алексей Барыкин.

«У нас его [фильм «Айсылу»] купил главный турецкий телеканал ТRТ. В Турции он считается таким же, как у нас Первый канал», — рассказал спикер.

Полнометражную ленту, которую сняли режиссеры Алексей Барыкин, Рустам Рашитов и Солтан Сунгатуллин несколько раз уже показали на телеканале TRТ. Ранее картину полностью на татарском языке показали в пяти коммерческих кинотеатрах Казани и в «Мире».

В фильме рассказывается история татарской Золушки. Согласно сюжету главная героиня — молодая девушка Айсылу, которая попала в аварию и могла передвигаться только на костылях, стала звездой эстрады.

Главную роль в фильме исполнила актриса Гульназ Галимуллина. Также в картине приняли участие солистка татарской оперы, народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева и народная артистка ТАССР Римма Ибрагимова.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru

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