Турецкий телеканал ТRТ купил права на показ фильма «Айсылу» на татарском языке

Главный телеканал Турции ТRТ купил права на показ мелодрамы «Айсылу» полностью на татарском языке. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил казанский режиссер, сценарист и продюсер Алексей Барыкин.

«У нас его [фильм «Айсылу»] купил главный турецкий телеканал ТRТ. В Турции он считается таким же, как у нас Первый канал», — рассказал спикер.

Полнометражную ленту, которую сняли режиссеры Алексей Барыкин, Рустам Рашитов и Солтан Сунгатуллин несколько раз уже показали на телеканале TRТ. Ранее картину полностью на татарском языке показали в пяти коммерческих кинотеатрах Казани и в «Мире».

В фильме рассказывается история татарской Золушки. Согласно сюжету главная героиня — молодая девушка Айсылу, которая попала в аварию и могла передвигаться только на костылях, стала звездой эстрады.

Главную роль в фильме исполнила актриса Гульназ Галимуллина. Также в картине приняли участие солистка татарской оперы, народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева и народная артистка ТАССР Римма Ибрагимова. Марат Ишкильдин tatar-inform.ru