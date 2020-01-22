Туристам в Татарстане готовят гастрофестивали

Рестораторы предлагают запустить эстафету эчпочмака, разработать татар-сеты из национальных блюд и настойку в честь 100-летия ТАССР. Все это должно сделать Казань ещё и самой вкусной столицей России.

В прошлом году Казань посетили примерно 3 миллиона туристов. Рост по отношению к 2018-му составил 8%. Помимо количества, Татарстан отличился и тем, что получила главный приз в номинации «Гастрономический туризм» премии National Geographic Traveler Awards. Решив, что готовить летнюю программу для гостей надо зимой, Госкомитет по туризму собрал главных заинтересованных лиц — рестораторов и отельеров. Последние предложили столько, что Казань сможет претендовать на звание «Гастрономической столицы России».

— Если республику ассоциировать не только как регион с культурно-историческими или спортивными аспектами, то надо [гастрономическое направление] развивать и дальше. Можем продолжить линейку рекордов, сделать самое большое что-то, фестиваль локальных продуктов, — предлагает руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

— Может быть нам стоит зарегистрировать товарный знак «Казань — гастрономическая столица России», — вторит ему глава казанского комитета по развитию туризма Дарья Санникова. — Казань и третья столица России, и город женихов, вы знаете. Сейчас будем эту тему популяризировать. Это одно из направлений с точки зрения пиара. Еще одно предложение — создать путеводитель.

Среди предложений — переформатировать Сабантуй, который пройдет 20 июля, из однодневного праздника в трех- или четырехдневный. Сделать это можно с помощью создания гастрофестиваля. Подобное решение позволит туристу познакомиться как с татарской культурой, так и с национальной кухней, и, конечно, увеличить расходы визитера.

Со слов Санниковой, в 2020 году в Старо-Татарской слободе появятся «Окна в страну». Подробности не раскрываются, но известно, что в проекте сделают отсыл к странам и городам, у которых с Казанью есть прямое авиасообщение.

— Важна локация. Я не понимаю, почему на территории Кремля ничего не проходит. Те же гастрономические фестивали. Это же самая важная туристическая площадка, — вопрошает директор сети кафе «Хинкальная» в Татарстана Анастасия Лимарева.

Против эксплуатации объекта ЮНЕСКО под подобные мероприятия выступил Иванов, мотивировав это несколькими аргументами — не так много места, фудтраки, столы и прочие элементы инфраструктуры сильно попортят внешний вид Кремля, да и про мусор не стоит забывать.

Еще одна идея, озвученная рестораторами — поддержать и масштабировать «казанский октоберфест» — фестиваль крафтового пива, который проходит в Казани несколько лет подряд.

— Гастромероприятия связаны с событиями, которые должны происходить. У нас нет событий для молодежи, каких-то ночных фестивалей. Хотя у нас есть Кама, Казанка, набережная, куда народ приезжает. Когда, приезжает широкомасштабная звезда, например, «Ленинград», то у меня в кафе на Чистопольской была полная загрузка в пятницу, субботу и воскресенье, потому что народ на три дня приехал. Нам всем будет хорошо, если такие мероприятия появятся, — уверена Лимаева.

Однако при всех плюсах, есть один жирный минус о котором в Госкомитете знают — нехватка зон отдыха или хотя бы «тени от деревьев». Пока же эта проблема не будет решена, люди так и будут приходить на фестивали, пробовать блюда, и уходить, вместо того, чтобы наслаждаться мероприятием.

— Может быть по аналогии с эстафетой [олимпийского] огня сделать эстафету эчпочмака, чак-чака по всем городам России или Поволжского федерального округа, и завершить в Казани, — предлагает руководитель турнаправления «Туган Авылым» Алсу Арифуллина.

— У нас есть опыт проведения чемпионата по поеданию хинкалей. Можно устроить чемпионат по поеданию треугольников, только с нормальными призами. Эстетически не очень смотрится, но это хайп, который привлекает, — советует Лимарева.

В планах у рестораторов проведение фестиваля фермерских продуктов. Площадками в данном случае выступят парки и скверы Казани. Подробности организаторы планируют озвучить позднее.

Санникова предложила сделать фуд-квест с рабочим названием «10 блюд татарской кухни, которые ты должен попробовать». Смысл прост — в одном заведении пробуешь одно блюдо, ставишь отметку о выполненном задании, и идешь в следующее. И так пока не пройдешь все пункты. Победителя ждет приз, правда, какой, пока неизвестно.

Модернизировать этот квест предлагает креативный продюсер выставки HORECA Юлия Булейко, которая уверен, что их надо делать более локальными — один квест по заведениям, расположенным на Баумана, второй — по Старо-Татарской слободе, третий — по Профсоюзной.

Еще один креатив от Булейко — познакомить и жителей, и гостей Казани с традиционными, а может быть и историческими рецептами татарских блюд. Делать это эксперт предлагает не чопорными методами — вот, купите книгу, а органично интегрировать, например, через специальные музейные выставки, или званые ужины в интересных местах, как здание национальной библиотеки. Отсутствие возможности приготовления блюд на подобных объектах, Булейко предлагает решать с помощью кейтеринга.

При этом участники дискуссии соглашаются в одном — необходимо устанавливать адекватные ценники на блюда, чтобы позволить себе их мог каждый турист. Отсюда появилась другая инициатива — создать «татарский сет», который включал бы в себя некий минимум — эчпочмак, токмач, чак-чак. Продавать его можно по специальной цене.

Вместе с событийной частью, Иванов предлагает усилить работу «кулинарного» блока — создать мастер-классы, на которых турист научился бы готовить эчпочмаки или чак-чак. Упор надо делать на индивидуального туриста, а не экскурсионные группы.

Модернизировать татарскую кухню можно с помощью татар, проживающих за рубежом. Например, перенять у «японских татар» рецепт приготовления кыстыбый из рисового теста или эчпочмак с лососем — у «норвежских татар».

Эксперты понимают, туристы, приезжающие в Татарстан и Казань, не едят без остановки национальные блюда. По вечерам они выходят на улицу и ищут иные заведения, в том числе бары. Для таких основатель сети коктейльных баров Артур Галайчук предлагает «воскресить» проект автобусного бархоппинга, который в начале прошлого года так и не запустился.

— Я уверен, что все, кто путешествует по той же Италии, не только едят пиццу и пьют итальянское вино, в Германии — шнапс, и так далее. Бары привлекают много туристов. Есть туристические фестивали, можно сделать Kazan Cocktail Week, — считает Галайчук.

Вместе с этим он рассказал Иванову подробности создания особой настойки в честь 100-летия ТАССР. Разливать напиток планируют по бутылкам, чтобы у человека была возможность привезти сувенир домой.

В завершении встречи рестораторы высказали идею собрать рецепты татарской кухни, дополнить крутыми местами, обязательными к посещению и выпустить журнал, который можно было бы распространять в самолетах. А для того, чтобы пассажиры могли сразу же попробовать блюдо — временно заменить сэндвичи в борт-питании, на эчпочмаки.

kazanfirst.ru