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Туристический гид Visit Tatarstan запустил образовательные онлайны в Instagram

Туристический гид Visit Tatarstan запустил образовательные онлайны в Instagram

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 07.04.2020 0 3

Туристический гид Visit Tatarstan, на прошлой неделе устраивавший онлайн мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд, запустил новый образовательный проект и начал приглашать в прямые эфиры в Instagram известных жителей республики.

«Вдохновленные кулинарной неделей, в рамках которой были проведены онлайн мастер-классы по приготовлению татарских блюд, мы решили продолжить общение с нашими подписчиками в прямом эфире.

На следующей неделе Visit Tatarstan организует онлайн-встречи с известными жителями Татарстана. Поговорим о татарской музыке, татарском кино, зодчестве и культурном наследии, о современных музеях, национальной одежде и архитектуре, и, разумеется, ответим на ваши вопросы. Каждый день прямой эфир стартует в 12:00.

Своим экспертным мнением и историями поделятся:

6 апреля – Эльмир Низамов @elmirnizamov, композитор, член союза композиторов России
7 апреля – Миляуша Айтуганова @milyaushaaituganova, Директор ГБУК РТ «Татаркино»
8 апреля – Олеся Балтусова @olesyabaltusova, помощник Президента Республики Татарстан
9 апреля – Дмитрий и Рушания Полосины @polosinevo @ravshanas, владельцы Музея чак-чака
10 апреля – Фарида Бибарс @bibarsfarida, автор и руководитель проекта «Национальный Ремесленный центр «Мельница» в комплексе «Туган Авылым»
11 апреля – Тимур Кадыров @timururban, заместитель главного архитектора г.Казани»

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