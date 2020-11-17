Творческий конкурс на лучшие работы с изображением флага Республики Татарстан

29 ноября — День флага Республики Татарстан. В связи с этим, Татарский общественный культурно-просветительный центр г. Ташкента при содействии Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан объявляет творческий конкурс (online) на лучшие работы с изображением флага (рисунок, вышивка или выпечка украшенные цветами флага, одежда или аксессуары украшенные цветами флага, любое творчество и поделки). Конкурс также приурочен к 100-летию Татарской АССР.

Фотографии с работами присылать в телеграмм бот @Tokpc_PR_bot строго в двух вариантах:

1. Качественная фотография работ/ы (желательно с описанием и комментарием);

2. Эта же работа/ы с ее автором.

27 ноября 2020 года жюри выберет трех победителей, которые будут отмечены дипломами и призами.

prtuz.tatarstan.ru