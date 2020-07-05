Творческий привет Казани от школьников Москвы

Читатели Детской библиотеки №207 имени В.В. Бианки г. Москвы подготовили творческое поздравление к большому празднику, который в этом году отмечает Татарстан – к 100-летию образования Татарской АССР. Творческие работы юных авторов составили основу мультимедийной выставки, которую увидят в Москве и Казани.

Творческий проект «Жемчужины татарского народа» уже не первый год проходит в стенах детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки. Библиотека известна далеко за пределами Москвы своими проектами, посвященными культуре народов России.

Как отметил руководитель библиотеки, председатель оргкомитета проекта «Жемчужины татарского народа» Владимир Головачев: «читатели-школьники и даже дошколята проявляют большой интерес к истории и культуре татарского народа, с удовольствием знакомятся с артефактами, книгами и фотоальбомами, создают творческие работы на основе услышанного и осознанного материала. Мы сердечно благодарим наших добрых друзей и партнеров из Казани – Полномочное представительство Республики Татарстан, Централизованную библиотечную систему Казани, Штаб Татар в Москве, Сообщество развития татарской речи детей «Балам теле».

Идея подготовить творческое поздравление Татарстану родилась после проведения серии мероприятий проекта, как очных, так и заочных. В пространстве библиотеки были развернуты книжно-иллюстративные выставки, состоялось этно-дефиле, вечер татарской культуры, поэтический марафон имени Мусы Джалиля.

Член оргкомитета проекта, поэт Кудрия Фейзрахманова отметила значимость подобных межрегиональных инициатив, направленных на сближение культур: «этот прекрасный конкурс дает возможность самовыражения и творческого развития, воспитывает чувство уважения к древней культуре татарского народа. Благодаря проекту, дети узнали много нового, познакомились с основными достопримечательностями Республики Татарстан».

В экспозиции мультимедийной выставки – трогательные детские работы, посвященные столице Республики – прекрасной Казани, красота национального татарского костюма, пейзажные и жанровые работы.

Познакомиться с работами участников выставки можно по ссылке: https://vk.com/album-31086667_272097400

Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки