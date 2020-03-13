14 марта в 12.00 в Библиотеке национальных литератур (Садовая ул. д. 33) в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» состоится творческий вечер «Заслуженные татарские женщины Петербурга».
Вечер организован совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией татарских женщин «Ак калфак- Нева».
В программе мероприятия:
- доклады «Известные татарские женщины Петербурга: Вельшакова Сайра Азымовна, Гущина Роза Абдулловна, Гафурова Альфинора Шарафитдиновна, Закирова Элина Сунагатовна, Зарипова Мухлиса Хамзиновна»
- выступление татарского фольклорного коллектива «Чяй кичясы» из г. Колпино. Исполнение татарских песен
- показ мод «Красная Дорожка». Дефиле ретро и современных татарских женских нарядов.
- Художественный образ «От СЮЮМБИКЕ до наших дней»
- авторская экспозиция «КУЛ ЧИГУ» Ручная вышивка и вязание татарских мастериц (скатерти, полотенца, подзорники, занавески, воротнички, платки)
- доклад: «История Санкт-Петербургского женского движения в фотографиях и документах» из архива Розы Абдулловны Гущиной.
Вечер ведет председатель СПБ ОО татарских женщин «Ак калфак- Нева» – Фирая Фирая Рашитова
Куратор − Надежда Дмитриевна Добрянская