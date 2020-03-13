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Творческий вечер «Заслуженные татарские женщины Петербурга»

Творческий вечер «Заслуженные татарские женщины Петербурга»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.03.2020 0 5

14 марта в 12.00 в Библиотеке национальных литератур (Садовая ул. д. 33) в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» состоится творческий вечер «Заслуженные татарские женщины Петербурга».

Вечер организован совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией татарских женщин «Ак калфак- Нева».

В программе мероприятия:

  • доклады «Известные татарские женщины Петербурга: Вельшакова Сайра Азымовна, Гущина Роза Абдулловна, Гафурова Альфинора Шарафитдиновна, Закирова Элина Сунагатовна, Зарипова Мухлиса Хамзиновна»
  • выступление татарского фольклорного коллектива «Чяй кичясы» из г. Колпино. Исполнение татарских песен
  • показ мод «Красная Дорожка». Дефиле ретро и современных татарских женских нарядов.
  • Художественный образ «От СЮЮМБИКЕ до наших дней»
  • авторская экспозиция «КУЛ ЧИГУ» Ручная вышивка и вязание татарских мастериц (скатерти, полотенца, подзорники, занавески, воротнички, платки)
  • доклад: «История Санкт-Петербургского женского движения в фотографиях и документах» из архива Розы Абдулловны Гущиной.

Вечер ведет председатель СПБ ОО татарских женщин «Ак калфак- Нева» – Фирая Фирая Рашитова

Куратор − Надежда Дмитриевна Добрянская

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