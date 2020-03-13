14 марта в 12.00 в Библиотеке национальных литератур (Садовая ул. д. 33) в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» состоится творческий вечер «Заслуженные татарские женщины Петербурга».

Вечер организован совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией татарских женщин «Ак калфак- Нева».

В программе мероприятия:

доклады «Известные татарские женщины Петербурга: Вельшакова Сайра Азымовна, Гущина Роза Абдулловна, Гафурова Альфинора Шарафитдиновна, Закирова Элина Сунагатовна, Зарипова Мухлиса Хамзиновна»

выступление татарского фольклорного коллектива «Чяй кичясы» из г. Колпино. Исполнение татарских песен

показ мод «Красная Дорожка». Дефиле ретро и современных татарских женских нарядов.

Художественный образ «От СЮЮМБИКЕ до наших дней»

авторская экспозиция «КУЛ ЧИГУ» Ручная вышивка и вязание татарских мастериц (скатерти, полотенца, подзорники, занавески, воротнички, платки)

доклад: «История Санкт-Петербургского женского движения в фотографиях и документах» из архива Розы Абдулловны Гущиной.

Вечер ведет председатель СПБ ОО татарских женщин «Ак калфак- Нева» – Фирая Фирая Рашитова

Куратор − Надежда Дмитриевна Добрянская

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