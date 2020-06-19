Тюменец озвучил мультфильм «Муха-Цокотуха» на сибирско-татарском языке

Идею обратить внимание на мультик подсказал общественный деятель из Омска Пурехан Сыбыр, который еще в 2002 году сделал перевод этого произведения на свой родной язык. Тюменец подумал, а почему бы не подарить героям новую речь.

«Я решил попробовать. Взял за основу перевод, но некоторые слова поменял на наш тюменский говор. А так, и в Омске, и в Тобольске, и в Тюмени сибирские татары разговаривают на одном тоболо-иртышском диалекте. Просто некоторые слова немного отличаются. А еще я сделал речь чуть живее, добавил смешные фразы, менял тональность голоса, чтобы каждый жучок-паучок говорил на свой манер», — вспоминает молодой человек.

И уже через неделю кропотливой работы мультфильм был готов и даже загружен на видеохостинг и в соцсети. Как настоящая творческая личность Рузиль устроил презентацию результата своих трудов: сказку показали по тюменскому и казанскому телевидению, а также во время собрания национальной культурной автономии сибирских татар в Тобольске.

С детства в творчестве

«В детстве я не припомню, чтобы смотрел этот мультик, — признается тюменец. — Но уже в два года наизусть знал многие стихи Корнея Чуковского, так как мама мне читала их с пеленок».

Родился Рузиль в творческой и музыкальной семье. У его родителей, братьев и сестер хороший слух, все играют на различных инструментах. Правда, музыкальное образование получила только старшая сестра.

«Сколько себя помню, я всегда придумывал что-то новое, рисовал огромные настольные игры, писал приключенческие рассказы, создавал мультфильмы на компьютере, постоянно себя чем-то занимал», — рассказывает молодой человек.

А в 8-9 лет он увлекся зарубежным рэпом и даже устроил мини-концерт на детской площадке в третьем классе. «Помню, как все были в восторге!», — говорит Рузиль.

После школы всерьез увлекся написанием аранжировок, битмейкингом, начал писать рэп и с головой окунулся в хип-хоп культуру. А в 2016 году он создал первое в мире интернет-радио на сибирско-татарском языке «Себертатар Радио Төмән Фм» и стал его диджеем. Вещает оно до сих пор, за четыре года приобрело свою аудиторию и поклонников.

«На тот момент я не подозревал, что язык сибирских татар на грани исчезновения. И даже не знал, что это самостоятельное наречие, которое не имеет отношения к татарскому литературному языку и не является его диалектом», — поясняет музыкант.

Показать красоту и звучание родного языка через музыку

Сохранить язык своего народа, показать его красоту и звучание Рузиль решил через музыку — записал на сибирско-татарском несколько сборников и аудиобестселлер в трех частях «По ту сторону Сибири». Сейчас певец работает над двумя рэп-альбомами: на родном и на русском языках.

Свое увлечение — озвучивание фильмов и мультиков — рэпер оставлять не собирается. В планах — «научить» сибирско-татарскому чернокожих киногероев. А слушатели созданного им радио даже устроили голосование, какое кино переделать. Пока лидируют «Джентльмены удачи». Так что, возможно, скоро мы увидим в соцсетях Евгения Леонова, мастерски владеющего речью коренных жителей Тюменской области.

Кстати, «Муха-Цокотуха» — не первое произведение, над которым работал Рузиль Бикиняев. Три года назад он озвучил фильм «Пьяный мастер» со своим любимым актером Джеки Чаном. В кинокартине у всех героев татарские имена, упоминается нефтегазовый университет, ОКБ №2, есть отсылки к тюменским населенным пунктам: Якуши, Матуши, Ялуторовск. В речи героев собраны практически все говоры сибирских татар, а также много национальных пословиц и поговорок.