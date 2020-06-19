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Тюменец озвучил мультфильм «Муха-Цокотуха» на сибирско-татарском языке

Тюменец озвучил мультфильм «Муха-Цокотуха» на сибирско-татарском языке

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 19.06.2020 0 2

С легкой руки тюменского музыканта и почитателя национальных традиций Рузиля Бикиняева Муха-Цокотуха из советского мультфильма заговорила на исчезающем языке сибирских татар.

Добавил колорита

Знакомой всем с детства сказке молодой человек добавил национального колорита: в его озвучке действие происходит в типичной сибирско-татарской деревне, а в качестве угощений насекомые пробуют традиционные блюда этого народа.

«Я с нуля писал абсолютно все музыкальное сопровождение, сделал фон, озвучил каждого героя, подобрал подходящие мелодии, — рассказывает Рузиль. — В мультфильме звучит композиция татарского певца Салавата Фатхетдинова, а также народные мотивы».

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