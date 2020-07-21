Тюменцы смогут выиграть барана и разные призы в ходе онлайн-Сабантуя

Тюменцы смогут выиграть призы в ходе Сабантуя, который развернется в онлайн-формате. Викторина «История Сабантуя» пройдет по 21 по 24 июля. А 25 июля разыграют барана.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» ведущий специалист тюменского Центра татарской культуры Зульфина Минибаева, 21 июля в 15 часов на официальной странице центра в Instagram будут опубликованы вопросы по истории праздника. Зрителям предложат выбрать правильный вариант ответа из предложенных.

«Подарки от спонсоров достанутся первым трем интернет-пользователям, которые дали правильные ответы. Допустим, в первый день мы разыграем национальный головной убор — тюбетейку. Затем — сертификаты на обучение в автошколе. Каждый день участников нашей викторины ждут разные подарки — ожерелья, браслеты, платки. Также разыграем лейки, все-таки это праздник окончания полевых работ. Вопросы будем выкладывать ежедневно в 15 часов», — добавила Зульфина Минибаева.

А 25 июля в 15 часов в сообществе тюменского Центра татарской культуры во ВКонтакте стартует прямой эфир, в ходе которого разыграют барана от Федерации по борьбе корэш. Зрителей познакомят с особенностями национальной борьбы, ее историей, захватами, правилами. Чтобы выиграть барана, нужно будет правильно и быстро ответить на вопрос. Принять участие в этом розыгрыше смогут только тюменцы. В комментариях к посту с трансляцией нужно будет оставить правильный ответ и рядом написать «Тюмень». Победит тот, кто первым правильно ответит», — заключила ведущий специалист тюменского Центра татарской культуры.

Кроме того, в прямом эфире покажут видеопоздравления. К участию пригласят представителей Всемирного конгресса татар. Также интернет-пользователей ждут творческие выступления артистов Центра татарской культуры и приглашенных гостей праздника. Прямой эфир рассчитан на полтора часа

t-l.ru