У казанцев появится возможность больше узнать о кино

Жители Казани узнают больше о кино. «Татаркино» запускает «Инстаграм-телевидение». Ежедневно, по расписанию в социальных сетях будут выходить тематические видеоролики и интервью, проводиться прямые эфиры на тему кино, демонстрироваться уникальные кинофильмы.

По понедельникам в Instagram аккаунте «Татаркино» будут рассказывать зрителям об известных фильмах татарстанских документалистов. По вторникам в аккаунте кинотеатра «Мир» – о ценных экспонатах, расположенных в помещении кинотеатра и Союза кинематографистов РТ. Каждую среду планируется обсуждение нашумевших фильмов.

По четвергам запланированы встречи с создателями фильмов. Об особенностях работы расскажут режиссеры, сценаристы, операторы, звукорежиссеры, осветители и другие представители кинопрофессии.

В пятницу детей ждет «Мульт-урок» – зрители смогут обучаться, развлекаться и смотреть мультфильмы вместе с ведущими – Ранилем Бильдановым и Светланой Говоруновой. В субботу – мифы и факты про кино, рассказ о развитии международного кинематографа.

В воскресенье зрители познакомятся с творчеством татарстанских кинематографистов, снимавших игровые фильмы.

Кроме того, с 1 августа «Татаркино» планирует запустить еще два крупных видеопроекта. Это топ-100 известных личностей Татарстана, которые внесли значимый вклад в развитие республики. Каждому герою будет посвящен отдельный видеоролик. Данный проект будет реализован в рамках празднования 100-летия ТАССР, сообщает пресс-служба «Татаркино».

Второй видеопроект «Кино и музыка» будет посвящен музыкальным произведениям, которые использовались в фильмах татарстанских кинематографистов.

kzn.ru