Учащиеся гимназии имени Наби Даули Алькеевского района посетили литературный музей Габдуллы Тукая в Казани

Экскурсию для учащихся 8 класса организовало Алькеевское землячество. Школьников сопровождали учителя гимназии Алия Шайхутдинова и Нурия Фаракшина.

Экскурсия началась с рассказа о первом татарском фотографе Кываме Зульфакарове, сделавшем снимки домов, в которых жил Габдулла Тукай. И это не случайно, ведь фотограф, мулла и известная личность родился в селе Татарское Тюгульбаево Алькеевского района.

Научный сотрудник музея Лена Тябина подробно рассказала учащимся об истории каждого экспоната. Затем ребята посетили Центр татарской культуры при Казанском кооперативном институте. Здесь работают музей купцов, татарский женский клуб имени Мухлисы Буби, экспозиция писателя-фронтовика Наби Даули.

Экскурсия пришлась по душе педагогам и учащимся. Они получили много новой полезной информации.

Литературный музей Габдуллы Тукая был открыт к 100-летию со дня рождения писателя. Два года назад музей был реконструирован.

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