Участники Национального собрания стали зрителями традиционных скачек, организованных в честь дня республики

Сегодня в рамках празднования дня города и республики, на Казанском ипподроме состоялись традиционные скачки. В программе было 15 захватывающих заездов, с участием лошадей разных пород, в том числе татарской.

Кульминацией праздника на ипподроме стала скачка на приз Президента Республики Татарстан для лошадей от трех лет чистокровной верховой породы. Дистанция составила 2400 метров. Призовой фонд скачки — 3 млн рублей. Приз достался мастеру-жокею международного класса Хамзату Улубаеву из Чеченской Республики.

Перед ипподромом была организована ярмарка, где татарстанские фермеры представили свою продукцию.

В мероприятиях на Казанском ипподроме приняли участие делегаты «Милләт җыены», которое в эти дни проходит в нашей столице.