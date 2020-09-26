Ученики «Гимназии №2» Чистопольского района приняли участие в акции «Татарча диктант»

Сегодня учащиеся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан приняли участие в ежегодной Всемирной образовательной акции «Татарча диктант- 2020». Татарча диктант — это диктант на татарском языке, обучение татарскому языку без ошибок, увеличение круга пользователей литературного татарского языка, проверка орфографических и грамматических ошибок. Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризацию филологов и преподавателей татарского языка.

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