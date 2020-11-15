Ученики школы «Яктылык» стали победителями на спартакиаде боевых искусств

4 ноября состоялось закрытие XIV Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава». Самое емкое событие спортивной осени продолжалось две недели.

Нынешняя «Непобедимая Держава» завершилась финальным действом, за которым на этот раз наблюдали лишь сами участники, организаторы и немногочисленные почетные гости. Оно было проведено в формате суперфиналов по нескольким видам единоборств, чередующихся с показательными выступлениями команд федераций. Бокс и кикбоксинг, грэпплинг и панкратион, айкидо и мечевой бой, каратэ и вольная борьба были представлены на татами и в ринге. Спортсмены очень старались продемонстрировать преимущества своих видов спорта, которым отдают все свободное время.

Ученики школы «Яктылык» показали достаточно хорошие результаты, заняли почетные места: Хилялов Дамир, Маманов Сулейман, Ахметвалеев Камиль (золотые медали), Галимов Айдар, Халиуллин Арслан (серебряные медали), Галиев Румиль, Гасанов Тимур, Галиев Разиль, Юсупов Ильдар (бронзовые медали).

Молодых спортсменов подготовил и сопроводил учитель физической культуры, тренер школы «Яктылык» Юсупов Руслан Наилевич.

Поздравляем ребят с достойными выступлениями!

samtatnews.ru