Ученые Академии наук РТ выпустили атлас «Тартарика» на английском языке

Ученые Института истории имени Марджани Академии наук РТ завершили перевод атлас «Тартарика» на английский язык. Первые экземпляры книги уже отпечатаны в типографии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил замдиректора по международному сотрудничеству и связями с общественностью института Марат Гибатдинов.
«Перевод — это научный труд. Помимо языков, нужно знать проблематику, поскольку там очень много терминологии, которая специфична для истории татар. Это могут быть имена правителей, различные географические названия, некие города, которых сейчас нет на карте или, допустим, в то время они назывались по-другому. И вот ты должен понимать, что означает этот термин на русском языке и потом найти аналогичный термин, который используется в английской исторической литературе. Поэтому после работы переводчиков нужно задействовать специалистов-историков, которые владеют двумя языками и знаниями истории», — рассказал Гибатдинов.
Он напомнил, что издание атласа является проектом Академии наук РТ. Книга включает разностороннее описание происхождения татар. «Вся история татарского народа включена в этот атлас, в нем рассказывается о возникновении, происхождении и развитии татарской нации до наших дней. Помимо текстов, атлас включает в себя множество старинных карт, которые были сделаны специально для этого атласа, этим занимались ученые, которые знают, где и какие народы проживали», — пояснил собеседник ИА «Татар-информ».
Хотя издание является академическим, оно предназначено для широкой публики. Первое издание атласа вышло в 2006 году на русском языке, два года назад было переведено на турецкий язык и теперь опубликовано на английском языке.
Диана Вуэльская