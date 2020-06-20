Ученые Академии наук РТ выпустили атлас «Тартарика» на английском языке

«Перевод — это научный труд. Помимо языков, нужно знать проблематику, поскольку там очень много терминологии, которая специфична для истории татар. Это могут быть имена правителей, различные географические названия, некие города, которых сейчас нет на карте или, допустим, в то время они назывались по-другому. И вот ты должен понимать, что означает этот термин на русском языке и потом найти аналогичный термин, который используется в английской исторической литературе. Поэтому после работы переводчиков нужно задействовать специалистов-историков, которые владеют двумя языками и знаниями истории», — рассказал Гибатдинов.