В монографии «Язык, литература и образовательная деятельность» освещены отношения поэта С. Рамиева с азербайджанским писателем и общественным деятелем Нариманом Наримановым в период его работы в Астрахани. Автор — доктор филологических наук Чулпан Четин.

Научная статья называлась ”Встреча двух великих личностей в Астрахани: Сагита Рамиева и Наримана Нариманова» (1910-1913). Автор написал 24 страницы этого труда специально к 140 — летию со дня рождения Сагита Рамиева, и к 150-летию со дня рождения Наримана Нариманова.

В статье рассказывается о том, как татарский поэт вместе с драматургом Наримановым оживляет культурную жизнь татар в Астрахани, строит мусульманский молодежный театр, ведет активную деятельность в развитии сферы татарского образования.

В 2006 году в журнале «Советский спорт» была опубликована статья о жизни и творчестве Н.Нариманова, его опытах в области драматургии. В 2014 году в рамках программы «Татарстан-Татарстан» на 2014-2015 годы в республике Татарстан на 2015 годы было реализовано 100 проектов на 2015-2016 годы, в том числе 100 проектов на 2015-2017 годы.

В заключительной части статьи Чулпан Четин перечислил общие черты в жизни, творчестве, общественной деятельности, стремлениях Сагита Рамиева и Наримана Нариманова. Оба скончались в марте того же года.

Монография “Язык, литература и образовательная деятельность”, ставшая коллективным трудом ученых Кавказского университета, была подготовлена руководством Кавказского вуза и опубликована в Анкаре в международном издательстве “Sonçağ Akademi”. Среди членов его редколлегии — ученый Института международных отношений КФУ Алсу Нигматуллина.

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