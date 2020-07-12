Ученые и учителя-практики Башкортостана разрабатывают учебно-методический материал для уроков родного татарского языка

9 июля прошло онлайн-совещание по реализации проекта «Методическое обеспечение уроков родного татарского языка в общеобразовательных организациях с русским языком обучения в Республики Башкортостан». Проект выиграл грантов Главы Республики Башкортостан, направленный на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.

Проект предполагает составление учебных программ и методических пособий для преподавания родного татарского языка в общеобразовательных организациях с русским языком обучения в соответствие с требованиями ФГОС, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан. Учеными и учителями-практиками началась целенаправленная коллективная работа по разработке учебно-методического материала. Данные материалы будут направлены на рассмотрение Учебно-методического совета при Министерстве образования и науки Республики Башкортостан.

В ходе реализации проекта планируется проведение 3 методологических семинаров «Учебники и учебно-методические пособия по родному (татарскому) языку: опыт и проблемы», где будут обсуждаться основные вопросы по составлению учебных программ. Также будет изучаться опыт составления учебно-методического материала, требования ФГОС к школьным дисциплинам, выявляться проблемы работы творческой группы, оказана методическая помощь авторам-составителям учебных пособий. Творческая группа по составлению учебных пособий станет некой площадкой для обмена опытом преподавания родного языка в республике.

Данный проект завершается Всероссийской научно-практической конференцией «Опыт составления учебных программ и учебных пособий по родному языку, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации» с приглашением представителей министерств, ведомств и специалистов в этой области.

Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан