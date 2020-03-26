Учитель из Нефтекамска стал победителем республиканского конкурса «Учитель года татарского языка и литературы»

Галия Баязитовна – единственный учитель татарского языка и литературы на всю десятую школу и потому ведет сорок часов татарского языка и литературы в неделю. Кроме уроков татарского языка и литературы, она дополнительно занимается с одаренными учащимися и готовит их к всевозможным конкурсам и олимпиадам. Вот уже на протяжении пяти лет ее ученики с завидным постоянством завоевывают первые и призовые места в конкурсах городского, республиканского, межрегионального и даже международного масштабов. Секрет ее успеха, пожалуй, в любви к детям и к своему предмету.

«Детское сердце не обманешь, они чувствуют любовь к ним, — признается она. — Через игровую деятельность, татарские песни стараюсь привить своим ученикам любовь к родному языку. Изучение языка начинаем с азов, двигаясь от простого к сложному. Свою задачу как учителя родного языка и литературы вижу в том, чтобы мои ученики в первую очередь научились понимать разговорную речь. Однако большую роль в развитии любви к родному языку играет семья, и если дома говорят на родном языке, общаются, слушают родные напевы, работать с такими учениками легко».

Сама Галия Баязитовна человек глубоко творческий. Со школьных лет сочиняет сказки, пишет стихи, с третьего класса публикуется в районной газете и детском татарстанском журнале «Ялкын». Так сложилось, что ей по жизни везло на учителей, на жизненном пути встречались талантливые люди, которые повлияли на ее становление как творческой поэтической личности. Галия училась в деревенской школе, где преподавателями были истинные ценители родного языка. В первую очередь, это учитель татарского языка Назиля Хасанова, которая помимо уроков вела в школе кружок юных писателей «Тамчы гол», где одаренные дети оттачивали художественный слог. Творческое направление задал юной ученице и бывший учитель – историк, поэт Мунавир Фазлыев. В Нефтекамском педагогическом училище, куда поступила Галия после девятого класса, ее незаурядные способности разглядела и поддержала педагог-преподаватель Назира Алчина.

После Нефтекамского педучилища Галия Баязитовна продолжила обучение на факультете татарской филологии Казанского государственного университета. После окончания вуза она вернулась и три года отработала в школе с.Истяк Янаульского района. Наряду с уроками татарского языка и литературы вела и другие предметы. Однако через три года молодая учительница уезжает в Нефтекамск. Так, в 2004 году Галия Баязитовна начала трудиться учителем родного языка и литературы сначала в школе №13, затем — в десятой школе. В Нефтекамске она встретила и своего будущего супруга, и вскоре у молодых один за другим появились замечательные сыновья.

По жизни Галия Баязитовна очень решительный и целеустремленный человек, привыкла идти только вперед, не останавливаясь на достигнутом. Это видно и по конкурсу «Учитель года». В 2014 году Галия Баязитовна уже принимала в нем участие на республиканском уровне. Но первый опыт оказался не совсем удачным. И вот после декретного отпуска, спустя пять лет, она вновь решается вступить на конкурсный путь. Становится победителем городского этапа конкурса и выходит состязаться в профессиональном мастерстве с лучшими учителями республики.

«Конкурс – это борьба не одного человека, а целого коллектива, — говорит Галия Баязитовна. — В нашей школе замечательный педколлектив, здесь я как у себя дома, где меня всегда поймут, простят, поддержат. Для меня конкурсные задания не были сложными, уроки я даю каждый день, внеурочную деятельность со своим любимым классом тоже веду систематически. Единственное, что меня настораживало: а вдруг снова не получится, и я подведу свой коллектив? Этот страх, что я пережила когда-то, был рядом всегда и подстегивал выступить как можно лучше. В этой ситуации очень помогала поддержка, которую я чувствовала со стороны коллег».

По всем конкурсным этапам Галия Баязитовна шла с уверенностью, занимая лидирующие позиции в рейтинге конкурсантов.

«Когда назвали мое имя как победителя конкурса, у меня выступили слезы на глазах. Слезы счастья и гордости за город», — вспоминает она тот момент.

Кроме любимой работы, Галия Баязитовна продолжает заниматься творчеством, в минуты вдохновения у нее рождаются песни. Конечно, на татарском языке. За эти годы их написано уже более тридцати. Супруг и сыновья Галии Баязитовны – первые и самые благодарные слушатели и исполнители ее песен.

Миляуша Сиразетдинова

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