Учитель татарского языка и литературы из Башкирии заняла второе место во Всероссийском конкурсе

В Казани завершился Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Республику Башкортостан представила Ильмера Ахунова, педагог школы села Базитамак Илишевского района. Она является победителем республиканского конкурса «Учитель года татарского языка и литературы – 2017», Всероссийского конкурса мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган тел» 2018 года.

В течение трёх дней конкурсанты соревновались в профессиональном мастерстве: вели уроки, проводили мастер-классы, выступали с публичными презентациями, приняли участие в круглом столе. По итогам победу в конкурсе одержали сразу два педагога – учитель казанской школы №18 Альбина Яруллина и преподаватель Усть-Манчажской основной общеобразовательной школы Свердловской области Дамир Каюмов. Ильмера Ахунова заняла второе место.

Елена Шарова

resbash.ru