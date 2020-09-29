enrutat
Главная / Учитель татарского языка и литературы из Башкирии заняла второе место во Всероссийском конкурсе
Учитель татарского языка и литературы из Башкирии заняла второе место во Всероссийском конкурсе

Учитель татарского языка и литературы из Башкирии заняла второе место во Всероссийском конкурсе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Соотечественники, 29.09.2020 0 6

В Казани завершился Всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Республику Башкортостан представила Ильмера Ахунова, педагог школы села Базитамак Илишевского района. Она является победителем республиканского конкурса «Учитель года татарского языка и литературы – 2017», Всероссийского конкурса мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган тел» 2018 года.

В течение трёх дней конкурсанты соревновались в профессиональном мастерстве: вели уроки, проводили мастер-классы, выступали с публичными презентациями, приняли участие в круглом столе. По итогам победу в конкурсе одержали сразу два педагога – учитель казанской школы №18 Альбина Яруллина и преподаватель Усть-Манчажской основной общеобразовательной школы Свердловской области Дамир Каюмов. Ильмера Ахунова заняла второе место.

Елена Шарова

resbash.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.