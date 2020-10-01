Учитель татарского языка в оренбургской школе — заслуженный учитель Республики Татарстан

Танзиля Кильметова преподаёт татарский язык в оренбургской школе №38 почти с самого основания. Её ученики не раз занимали призовые места на всероссийских олимпиадах, а совсем недавно она получила статус заслуженного учителя Республики Татарстан. Об этом было объявлено во время торжества по случаю 100-летия субъекта Федерации. Поэтому корреспондент «ВО» встретилась с учителем школы с этнографическим уклоном и расспросила о том, кому сложнее всего выучить татарский, как начинала свой путь учительница.

Дорога в школу

– Танзиля Башировна, расскажите, с чего начинался Ваш путь в профессию? Когда Вы решили стать учительницей?

– Справедливо будет сказать, что с самого детства. Я выросла в селе Зубочистка, и ещё в ранние годы, когда мы с подружками играли в школу, я всегда была в роли учительницы. И когда уже окончила нашу сельскую школу, то сразу же осталась там работать, а затем поступила в Оренбургский педагогический институт на филологический факультет. Задумывалась ли я о какой-либо другой профессии? Нет. Мой выбор был очевиден.

– Когда Вы пришли в школу №38?

– Это произошло в 1994 году. Годом ранее коллектив, который до этого базировался то в одном учебном заведении, то в другом, наконец получил здание почти в центре города, на улице Совхозной. И через год после того как школа здесь обосновалась, я пришла работать учителем татарского языка.

– Кстати, кто в основном приходит учить татарский язык? Ведь среди Ваших учеников наверняка не все жили в семьях так называемых носителей родного языка?

– Совершенно верно. К нам приходят учиться дети из самых разных семей, если говорить о национальностях. В наших классах очень много татар, но кроме них учатся и русские, и узбеки, и таджики, и многие другие. Причём родители этих детей прекрасно знают, что в нашей школе татарский язык является обязательным предметом, но они и сами хотят, чтобы их дети знали его.

– Сложен ли для них татарский язык?

– По-разному. Если человек родился в семье, где говорили на этом языке или слышал эту речь из уст своих бабушек и дедушек, ему, конечно, намного проще выучить его. Для них это скорее восстановление навыков. Язык очень легко осваивают узбеки, казахи, ведь они относятся к одной этнической группе. Многие слова и принцип составления фраз очень похожи. С таким же успехом русский язык учат белорусы и украинцы. А вот самим русским первое время немного сложно осваивать тюркскую речь. По-этому на уроке мы всегда каждое предложение и новые слова произносим хором вслух – так дети быстрее усваивают незнакомые слова и обороты. Но для успешного изучения языка у нас есть ещё один интересный способ – это работа в музее.

– В вашей школе есть свой музей?

– Да, он так и называется – «Татарский дом». Нашему музею присвоено имя замечательного местного краеведа Мадины Фатхиевны Рахимкуловой за большой вклад в изучение национальных обычаев и традиций татарского народа. Первая комната традиционного татарского дома – это комната, где есть утварь, колыбель и даже печь. В этом же музее хранятся национальные головные уборы – тюбетейки, калфаки, национальная кожаная обувь, украшенная национальным орнаментом. Один из калфаков, шитый золочёными нитями, принесла наша ученица и рассказала, что этот убор принадлежал её прабабушке, то есть ему более 150 лет. Экспонаты нашего музея учителя школы часто используют на своих уроках. В честь 75-летия Победы мы представили один из самых ценных экспонатов: вышитый платок солдата Красной армии, с которым он прошёл всю войну. Это был подарок его возлюбленной. Экспонаты мы собирали всей школой, ещё нам очень помогли родители наших учеников. Кроме того, у нас налажены хорошие контакты с активистами Оренбургской региональной татарской национально-культурной автономии, городской общественной организацией

«Туган Тел», мобильной библиотекой им. Ямашева и артистами театра им. Файзи. Дети приходят в музей в свободное от учебных занятий время, многие из них занимаются исследовательской работой, изучают обычаи, традиции народа. Со своими проектами мы с учениками не раз выезжали в Казань, где они показывали очень хорошие результаты.

От олимпиад до ЕГЭ

– А что насчёт олимпиад? В них оренбуржцы участвуют?

– Обязательно. Причём нашим ученикам удавалось проявить себя на олимпиадах не только всероссийского, но и международного уровня. У школьников, которые целенаправленно изучают татарский язык в нашем городе, очень хорошие результаты. Многие мои ученики становились победителями и призёрами.

– В таком случае здесь и до сдачи Единого государственного экзамена по татарскому языку недалеко…

– Вы правы. И такой экзамен уже сдают. Правда, не в нашем городе. Однако в Республике Татарстан такой эксперимент уже был проведён. Всё-таки это достаточно узкая специальность, поэтому его выбирают нечасто. Как правило, это выпускники, которые поступают на соответствующие специальности, связанные с филологией. Раньше у нас тоже сдавали обычный экзамен по татарскому языку, но сейчас эта практика прекратилась в связи с большой загруженностью детей. Остался только контрольный срез.

– А знаете ли Вы, как татарский преподаётся за рубежом?

– С этим аспектом ещё интереснее. Специально его, конечно, не преподают. Но тем не менее лучше развито изучение языка непосредственно в семье. Ведь именно с семьи начинается культивирование родной речи. Поэтому татары, живущие за пределами РФ, порой знают и чувствуют язык лучше, чем их российские собратья.

– Звучит немного грустно.

– Да, но есть и другое. Иногда на конгрессах татар и форумах мы узнаём истории, которые кажутся невероятными. Порой интерес к нашему языку проявляют не только носители языка. Как-то раз на одну из международных олимпиад приезжал студент из Японии, который смог выучить татарский язык.

– Быть может, у него были татарские корни?

– А вот и нет. Это был его личный интерес. По его рассказу, он просто был меломаном и слушал музыку разных стран, когда случайно нашел в Интернете татарские песни. Он захотел узнать, что это за неведомый язык, на котором поют исполнители, а потом начал учить его. И сразу скажу, говорит он на нём просто потрясающе! Также на олимпиаде встречали француза, который в Интернете познакомился с татарскими ребятами, заинтересовался историей Казани и несколько раз приезжал в этот город. Язык он тоже смог выучить самостоятельно. Отрадно, что в наше время Интернет предоставляет такие возможности для обучения и открытий! Культура и правда не знает границ.

Учить или воспитывать?

– Вы говорили, что с учениками ездили в Казань. Что для Вас значит этот город?

– Это мой главный источник вдохновения. Оттуда я всегда возвращаюсь словно окрылённая. Он кажется очень похожим на Оренбург, но в то же время он совсем другой. В Казани очень развита национальная культурная жизнь: постоянно слышна татарская речь, музыка, в книжных магазинах и лавочках можно приобрести книги татарских поэтов и писателей; можно посетить театры, в которых ставятся спектакли великих татарских драматургов; в ресторанах и кафе представлен большой ассортимент татарских блюд. В Казани я чувствую себя как в доме своих предков. Казань поистине является историческим центром всей татарской культуры и татарского народа.

– В последние годы постоянно идут дискуссии о том, какую роль в жизни ученика должна играть школа. Одни считают, что она должна и обучать, и воспитывать, другие придерживаются мнения, что она не должна вмешиваться в жизнь школьников. Какова Ваша позиция?

– Нет, ни в коем случае нельзя лишать школу воспитательной функции. Ребёнка в семье должны воспитывать оба родителя, а в школе дети проводят большую часть дня. Поэтому школу можно спокойно назвать вторым домом. На уроках не просто даются знания, но и прививаются культура общения, вкус к жизни. Каждое учебное заведение – это государство в государстве, даже скорее каждый класс – это государство в государстве. Учитель должен осознавать свою ответственность за вверенных ему учеников. Когда нужно, он должен быть строгим, требовательным, но и внимательным к состоянию детей. Внимательность и любовь к детям, наверное, один из самых ключевых элементов, ведь без них в школе делать нечего.

– А некоторые ученики иногда пользуются добротой учителя или даже начинают набиваться в любимчики…

– В учительской практике чего только не бывает! Конечно, педагог не должен быть холодным, жестокосердным, однако и противоположной крайности не стоит допускать. Бывает, что во время перемен дети подбегают, им хочется поговорить, приобнять. Но всё же стоит соблюдать субординацию. Это очень тонкая грань. Подростки так и вовсе очень хорошо улавливают настрой взрослых. Поэтому не следует позволять ученикам лишнего. Между учеником и учителем должна быть разумная дистанция.

– Так, значит, учитель не может быть другом?

– Разумеется, может. Но при этом нужно помнить о субординации. К тому же именно строгие учителя, которые хорошо знают свой предмет, умеют найти подход к ученикам и помогают им полюбить науку. Когда я ещё училась в школе, моим любимым предметом был русский язык. Его у нас вела Роза Габидулловна. Я до сих пор с теплотой вспоминаю её уроки. Во многом она стала для меня примером, когда я сама пошла по той же профессиональной стезе.

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