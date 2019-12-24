Учителям родных языков окажут поддержку

Об этом заявила заместитель главы ведомства Татьяна Синюгина, выступая на круглом столе в Москве.

На сегодняшний день в стране зафиксирован резкий спад интереса школьников к изучению родных языков в образовательных организациях. В связи с этим, замминистра сообщила, что ведомство готовит к реализации комплексный план по популяризации их изучения, а также привлечения кадров в эту сферу.

Отмечается, что работа в этом направлении будет вестись совместно с регионами. По словам Синюгиной, ключевым моментом в этом плане будет вопрос подготовки высококвалифицированных кадров и постоянное повышение их квалификации.

Замминистра добавила, что план будет разработан для каждого субъекта в отдельности. В частности, он будет содержать сведения о том, какое количество педагогов по родным языкам потребуется региону на протяжении 5-7 лет, какое количество специалистов готовят сегодня, как они трудоустраиваются и какие есть меры поддержки этих преподавателей.

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