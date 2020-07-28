«Учиться – служить своему народу»: что гласит «Татарский кодекс по Тукаю» — видео

Отрывок из раздела «Что вы сами сделали для нации?». Зиннур Мансуров говорит, в книге есть ответы на все вопросы, которые интересуют современного человека. Как должен воспитываться ребенок, как обучаться? Как стать достойным представителем своего народа, сохранив свой язык и культуру.

— Творчество великого поэта охватывает весь татарский менталитет, мир. В кодексе татарский народ полностью раскрывается словами великого поэта. Диссертации, монографии читать очень трудно, там много выдумок, а здесь все документально — мысли, думы, высказывания Габдуллы Тукая, — рассказал народный поэт РТ, автор книги «Татарский кодекс по Тукаю» Зиннур Мансуров.

Учиться – значит, служить своему народу, найти согласие со своей совестью, самое необходимое в семье — жить в гармонии.

Народный поэт Татарстана Зиннур Мансуров готовить этот сборник начал еще в студенчестве. Изучал творчество Тукая и выписывал крылатые слова и мысли поэта. Автор называет книгу учебником жизни, где собраны советы и правила. Это тоже своеобразная, тукаевская стратегия, которая и сегодня звучит как никогда актуально. Как оказалось, в одной тональности с президентом.

«Татарский кодекс по Тукаю» — книга относится к документальной литературе, но и имеет отношение к юриспруденции. Именно слово кодекс в названии связывает ее с этим официальным документом. Книга составлена полностью по юридическим нормам, а внутри имеет такие же разделы и статьи.

Кодекс — как свод правил и советов. Книга сразу на трех языках — русском, татарском и английском и ее читают далеко за пределами нашей страны. Отклики приходят из Турции, Германии, Великобритании.

— У меня друзья есть в Англии, они тоже получили экземпляры, и даже передали англичанам. Они говорят, очень мало знали о татарском народе, — поделился Зиннур Мансуров.

Издание сейчас не найти в книжных магазинах, только в библиотеках. «Татарский кодекс по Тукаю» — это наследие наших предков, который поможет сохранить великую историю для потомков.

tnv.ru